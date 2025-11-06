Acuerdo entre Amazon DSP y iHeartMedia para anuncios de audio programáticos

Amazon está permitiendo que los anunciantes presenten sus anuncios de audio a más oídos a través de un pacto ampliado con iHeartMedia para anuncios programáticos.

Según el acuerdo, los usuarios del sistema de compra de publicidad DSP (plataforma del lado de la demanda) de Amazon ahora tienen acceso al inventario de los canales de transmisión de música y radio en vivo de iHeartMedia. En 2026, Amazon DSP agregará iHeartPodcasts y las estaciones de radio de iHeartMedia. En Estados Unidos, iHeartMedia es la emisora ​​de radio más grande y opera más de 870 estaciones propias en 160 mercados.

La asociación ampliada con iHeartMedia viene después Amazon consiguió un pacto similar con Spotify que cubre el inventario de anuncios programáticos. Amazon DSP también brinda acceso al inventario de Amazon Music.

Anuncios de Amazon e iHeartMedia ya han estado trabajando juntos durante la última década. Las dos compañías han desarrollado soluciones publicitarias que abarcan dispositivos inteligentes, aplicaciones móviles y tecnología de voz, y ahora se están sumergiendo en la publicidad de audio programática, que permite a los compradores dirigirse a audiencias basadas en datos demográficos, patrones de compra u otros atributos.

«Nuestra asociación con iHeart permite a los clientes de Amazon DSP llegar a audiencias de audio relevantes con una gestión de campañas simplificada y capacidades de medición únicas», dijo Meredith Goldman, directora de Amazon DSP de Amazon Ads. «Integraciones como esta permiten a los anunciantes crear estrategias omnicanal más completas que conectan a las marcas con los consumidores a lo largo de su recorrido a través de los medios».

Lisa Coffey, directora comercial de iHeartMedia, comentó: «Hacer que el inventario de audio premium de iHeart esté disponible a través de Amazon DSP desbloquea la escala con una profunda participación de los oyentes y un rendimiento comprobado. Y con la accesibilidad al inventario de radiodifusión próximamente, esta asociación es otro paso para hacer que la radiodifusión se comporte como un medio digital: direccionable, medible y disponible programáticamente, para que los especialistas en marketing de todos los tamaños puedan comprar con mayor facilidad y consistencia».

Amazon DSP funciona con “billones” de puntos de datos propios y “tecnología avanzada de sala limpia”, según el gigante del comercio electrónico. En lo que respecta al vídeo, este año Amazon ha estado ocupado registrando socios de DSP, entintando Pactos recientes con Netflix, disney y Roku para venta de publicidad programática.