Acuerdo con AXN Japón para ‘Una vida menos en Canarias’

Mientras España continúa consolidando su posición entre los exportadores de televisión con guiones más dinámicos del mundo, Atresmedia Sales ha revelado un acuerdo clave con AXN Japón para el drama policial “Una vida menos en Canarias”.

El acuerdo marca un nuevo paso hacia uno de los mercados asiáticos más difíciles pero más prestigiosos, lo que sugiere el creciente apetito de Japón por el drama español premium.

Sigue a avances anteriores de Atresmedia como “El tiempo entre costuras”, emitido por NHK, y el exitoso thriller carcelario de Hulu Japón “Vis a Vis” (“Locked Up”).

Un procedimental enérgico con una estética noir bañada por el sol, “Una vida menos en Canarias” se estrenó por primera vez en el servicio de streaming de Atresmedia Atresplayer antes de estrenarse en horario de máxima audiencia en la emblemática cadena Antena 3 y emprender un viaje internacional.

En toda Europa, la serie encontró una segunda vida en Netflix en varios territorios y luego obtuvo la licencia en Polonia a través del operador de televisión de pago Romanze.

Si bien el nuevo acuerdo japonés cubre sólo los canales lineales de AXN, el pacto subraya cómo el ecosistema integrado de transmisión y streaming de Atresmedia se ha convertido en una poderosa incubadora para las exportaciones globales.

«El éxito local es hoy en día un elemento clave para las ventas internacionales. Sólo las mejores producciones en los mercados locales tienen la capacidad de alcanzar el éxito internacional», afirma José Antonio Salso, responsable de adquisiciones y ventas internacionales de Atresmedia.

Salso atribuyó el mérito al doble liderazgo del grupo (en la televisión lineal de España y su plataforma digital Atresplayer, con más de 670.000 suscriptores y cinco millones de usuarios únicos mensuales) por proporcionar una plataforma de lanzamiento para los viajes globales.

En el extranjero, el mercado está cada vez más impulsado por la gestión de riesgos. «Hay demasiada oferta, los compradores quieren pruebas», observa Miguel García, director comercial de Ventas Atresmedia. «Si puedes demostrar que un programa ha funcionado en otros lugares, reduce la incertidumbre».

Producida para Atresmedia por Plano a Plano, respaldada por ITV Studios, “Una vida menos en Canarias” fue creada por Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo.

Protagonizada por Ginés García Millán (“Herederos”, “Isabel”) y Natalia Verbeke (“Búnker de multimillonarios”), la serie combina la tensión del caso de la semana con la química entre dos detectives contrastantes, equilibrando las características distintivas del cine negro clásico con la luz y el humor atlánticos.

Las exportaciones de España a Japón no son un terreno nuevo para Atresmedia. “The Time in Between” se emitió en NHK General en 2015, mientras que “Locked Up” se convirtió en la primera gran adquisición en español de Hulu Japón, generando un fandom leal a los thrillers españoles.

Sin embargo, cada nueva venta tiene un peso simbólico. «Este acuerdo con AXN fortalece nuestros vínculos con Asia y marca un paso adelante en una región históricamente compleja», dijo Salso.

El acuerdo se suma a una serie de ventas internacionales que han acaparado titulares y que han mantenido a Atresmedia a la cabeza de las exportaciones de drama español.

Uno de sus éxitos más recientes, “Sueños de libertad”, producido por Diagonal TV de Banijay para Atresmedia, se estrenó el 22 de septiembre en HBO Max en América Latina y Brasil, luego de lanzamientos anteriores en los países bálticos y Medio Oriente.

Actualmente, el drama diario de mayor audiencia en España, ha demostrado que la narración serializada de larga duración también puede prosperar en los streamers globales.

Mientras tanto, el thriller psicológico “Ángela”, la nueva versión española del éxito británico “Angela Black”, producida por Buendía Estudios para Atresmedia, se ha convertido en un fenómeno mundial, ubicándose entre los mejores títulos de Netflix en lengua no inglesa en más de 40 países.

En febrero, “A muerte”, producida por Atresmedia junto a DeAplaneta, Playtime Movies y Sábado Películas, se estrenó globalmente en Apple TV+ como serie original de Apple, marcando un hito al abrir las puertas de la plataforma a las producciones made in Spain.

“Hemos sido pioneros en España en la construcción de alianzas con actores globales”, afirmó Salso.

“Desde Netflix tras ‘La casa de papel’, hasta Apple TV+ con ‘A muerte’, y la integración de una selección de Atresplayer dentro de Disney+, Atresmedia Sales actúa como catalizador de nuevas oportunidades con terceros en el mercado”, afirmó.

De cara al futuro, “Sira”, la esperada secuela de El tiempo entremedio, reúne a Atresmedia, Buendía Estudios y Netflix, con Adriana Ugarte retomando su icónico papel.

Prevista para 2026, el drama de época se estrenará en España en Atresmedia antes de expandirse a todo el mundo a través de Netflix.

«Los clientes están produciendo más originales propios, por lo que dependen menos de comprarnos a nosotros que durante la primera ola de plataformas. Pero el contenido en español sigue siendo muy valorado a nivel mundial. Cuando una plataforma apuesta por una serie española, funciona a nivel mundial», afirma García.

Las tendencias actuales de la demanda, señala García, giran en torno a elementos recurrentes: narraciones centradas en las mujeres (como en “Ángela” o “Sira”), que conectan con audiencias amplias; los dramas de época de alta producción, que siguen siendo una de las apuestas más fiables para las plataformas convencionales; formatos de crimen y suspenso con claridad procesal, ejemplificados por “Una vida menos en Canarias”; y dramas diarios producidos según los estándares del horario de máxima audiencia, como “Sueños de libertad”.

Los ejecutivos también ven como una oportunidad de mercado la creciente ‘retransmisión’ de los streamers.

«Los streamers se han vuelto mainstream, se están convirtiendo en radiodifusores de todo menos de nombre. Esto los convierte cada vez en clientes más naturales de un grupo como Atresmedia, que genera contenidos para alimentar tanto canales comerciales en abierto como su propia plataforma Atresplayer», afirmó García.