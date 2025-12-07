¡Actuaré muy estrictamente!

AcehVIVA – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, preguntó a las filas de ministros, instituciones y… gobierno la región no lo hace corrupción en el manejo desastre en la isla de Sumatra.

Destacó que el gobierno necesita dinero para superar las dificultades de su pueblo.

«Les recuerdo que no debe haber fraude, no debe haber corrupción en todas las entidades gubernamentales, porque esto es una prueba de que necesitamos toda nuestra capacidad, necesitamos todo nuestro dinero para afrontar y superar las dificultades del pueblo», dijo el presidente Prabowo en una reunión limitada en Aceh, el domingo 7 de diciembre de 2025.

El presidente Prabowo visita a las víctimas del desastre en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Ordenó a las autoridades policía para monitorear el desempeño del gobierno local. El Jefe de Estado también pidió a la policía que investigue a los gobiernos regionales (Pemda) sospechosos de corrupción en la gestión de las ayudas.

«Así que la policía, todas las partes, controlan al gobierno regional, averiguan si hay gente traviesa, duplican los precios y así sucesivamente», dijo.

El ex Ministro de Defensa también subrayó que no dudaría en actuar contra cualquiera que intente lucrarse en medio del sufrimiento del pueblo.

«Actuaré con mucha dureza, no buscaré lucro en medio del sufrimiento de la gente», subrayó.

Anteriormente se informó que Prabowo ordenó aumentar la asignación de Fondos Listos para Usar (DSP) en el presupuesto estatal si es necesario para hacer frente al impacto de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en tres provincias de Sumatra, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«El señor Presidente ha dado instrucciones directas de que si es necesario hacer adiciones, entonces se harán adiciones. Y esto también se aplica a varios ministerios/instituciones relacionadas. Por ejemplo, el TNI, la policía», dijo el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, en la Base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el miércoles 3 de diciembre de 2025.

El Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, inspecciona los residuos de madera en Taput debido a las inundaciones

Prasetyo continuó diciendo que esta instrucción también se aplica a los ministerios e instituciones involucrados en el manejo del impacto de los desastres, incluidos el TNI y la Policía.

«Todos vemos que el TNI y la Policía son uno de los primeros guardias en el proceso de gestión de desastres; por supuesto, esto requiere recursos financieros que respaldaremos», dijo Prasetyo.