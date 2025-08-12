‘Actuar, ser un artista’ impactó la actuación de la NFL

Travis Kelce se está volviendo sincero acerca de equilibrar la NFL con su floreciente carrera de entretenimiento, diciendo GQ en una nueva historia de portada Que los «últimos dos años» de su actuación de fútbol «no han estado en mi estándar».

Reflexionando sobre su equipo, los Jefes de Kansas City, perdiendo el Super Bowl ante los Filadelfia Eagles en febrero, Kelce dijo: «Creo que podría haberme deslizado un poco porque tenía un poco más de enfoque para tratar de prepararme. Y las oportunidades surgieron donde estaba emocionado de aventurarme en un nuevo mundo de actuar y ser un animador».

De hecho, Kelce apareció en «Happy Gilmore 2» junto a Adam Sandler y tuvo un papel en la serie «Grotesquerie» de Ryan Murphy el año pasado. También ha comenzado un concierto de anfitrión de Amazon «¿Eres más inteligente que una celebridad?» y organizado «Saturday Night Live» en 2023.

«No digo esto como ‘No debería haberlo hecho'», continuó Kelce de sus empresas de entretenimiento. «Solo digo que mi ética de trabajo es tal que tengo tanto orgullo por cómo hago cosas que nunca quiero que el producto se quite, y siento que estos últimos dos años no han estado en mi estándar».

Agregó: «Solo tengo una motivación para aparecer este año para mis muchachos».

En cuanto a su futuro en el espectáculo, Kelce dijo: «No necesariamente sé si lo tomaré y correré con él cuando termine de jugar. Pero sé que quiero quedarme en el mundo del fútbol como una profesión y luego incursionar en otras áreas».

La relación de Kelce con Pop Star Taylor Swift También ha atraído una atención significativa de los medios, con el cantante apareciendo en muchos de los juegos de los Chiefs e incluso Anunciando su nuevo álbum en el podcast «New Heights» de Kelce el lunes. A pesar de todos los ojos, Kelce le dijo a GQ: «Cada vez que estoy con ella, solo somos personas regulares».

«Cuando no hay una cámara en nosotros, solo somos dos personas que están enamoradas», continuó. «Se puede percibir como algo más por cuánto se habla y cuánto nos rastrean cada vez que salimos, pero diría que es tan normal … sucedió de manera muy orgánica a pesar de que desde el punto de vista de los medios se rastreaba. Todavía sucedió de manera muy orgánica».

Kelce agregó: «Nada que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado. Cuando digo que fue tan orgánico que nos enamoramos solo basados en las personas con las que estábamos sentados en una habitación junto. Somos dos personas amantes de la diversión que tienen la moral para apreciar a todos por lo que son. Compartimos todos esos valores. Simplemente se llevó a la mierda».

Lee Kelce’s Full Historia de portada de GQ aquí.