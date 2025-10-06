Actualizar la lista de precios de Kawasaki Naked Motor Sport Octubre de 2025, opción para los amantes de la velocidad

Yakarta, Viva – Kawasaki confirma su posición como uno de los grandes jugadores en el segmento de Sport de motor desnudo en Indonesia. Octubre de 2025, la elección de los modelos ofrecidos es bastante completa, que van desde mini tamaño hasta supernudida con gran capacidad.

Ver Viva Automotive Lunes 6 de octubre de 2025, en la mini categoría desnuda hay un Z125 Pro que es popular entre principiantes y automovilistas que buscan una moto concisa. Este modelo 2025 se vende con precio RP51.300.000 en la carretera Yakarta, al igual que la edición 2024.

Para los amantes del estilo clásico, Kawasaki presenta una línea deportiva retro a través del Café Z900RS y Z900RS. Ambos modelos aún llevan un diseño retro moderno que es característico, con precios que comienzan desde RP338,700,000 a RP350,300,000.

El modelo Z900RS 2025 tiene un precio de RP338,700,000, mientras que el Cafe Z900RS es ligeramente más alto en RP350,300,000. Esta elección es adecuada para los automovilistas que desean verse elegante pero aún potente.

Cambiando al segmento supernaked, el Z900 es uno de los prima Donna con las últimas variantes y modelos. El nuevo 2026 Z900 se lanzó a un precio de RP225,000,000, mientras que la variante SE era más costosa con RP248,500,000.

Kawasaki también sigue comercializando el modelo 2025 Z900 con una etiqueta de RP225,000,000. Mientras que la edición 2024 se vendió más alta en RP271,800,000, mostrando una estrategia de precios atractiva.

Para los fanáticos de las motocicletas de alto rendimiento, Kawasaki presenta el Z1000, que sigue siendo un ícono. El modelo 2025 tiene un precio de RP388,100,000, consistente con los precios de años anteriores.

Z1000 es conocido por su diseño agresivo y su feroz rendimiento del motor. Esta moto está claramente destinada a automovilistas experimentados que buscan una combinación de grandes estilos y energía.

Al ver la lista de precios de Kawasaki en octubre de 2025, los consumidores tienen muchas opciones según sea necesario. A partir de un conciso Z125 Pro, un Z900 equilibrado, a un Z1000 de gran potencia. Con esta variación oficial de precios, los posibles compradores pueden ajustar la elección a sus respectivos estilos de conducción