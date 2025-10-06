Actualizar a la víctima mató a Ponpes al Khoziny: 61 personas murieron

Yakarta, Viva – Basarnas Revelar los últimos datos de la víctima morir el mundo debido al incidente colapsado edificio Cabaña Pesantreno (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Regency Sidoarjo, Java Oriental.

El Director de Operaciones de Basarnas, Yudhi Bramantyo, explicó que el número de muertes totales había alcanzado a 61 personas al 6 de octubre de 2025. Luego, los sobrevivientes llegaron a 104 personas.

«Murió de 61 personas, felices 104 personas. El número de víctimas evacuadas por el equipo SAR combinado, 74 personas (6 partes del cuerpo)», dijo Yudhi Bramantyo en una declaración escrita el lunes.

Víctimas de Santri Happy Al Khoziny Ponpes, Syaifur Rosi

«En total había 8 (ocho) víctimas y 1 (una) parte del cuerpo se extrajeron con éxito y continuó Evacuación En H.8 en los sectores A3 y A2 «, continuó.

Explicó que Basarnas y otros equipos conjuntos todavía estaban llevando a cabo el proceso de evacuación de la búsqueda de víctimas. El equipo conjunto también está limpiando los escombros en el lado norte del edificio colapsado de internado.

«El proceso de evacuación aún está en curso. La limpieza de restos se centra en el lado norte de la parte que no está integrado con la estructura principal», concluyó.

Se sabe que la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) dijo que la tragedia del colapso del Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) fue el mayor desastre durante 2025. Esto se debió a la gran cantidad de vidas debido al incidente.

«El incidente colapsado del edificio de cuatro historias fue un desastre con las víctimas más muertas de enero a octubre de 2025», dijo el diputado para la gestión de emergencias de BNPB, el mayor general Budi Irawan, lunes 6 de octubre de 2025.

Budi espera que este evento se convierta en una lección conjunta sobre el desarrollo, la supervisión y la planificación de la evaluación, así como la gestión de la preparación comunitaria sobre la auto -rescate y la evacuación en la fase de respuesta de emergencia por desastre.

El edificio en Al Khoziny Sidoarjo Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

Al manejar la evacuación de este incidente, BNPB dijo que había entrado en la etapa final de limpieza de los escombros del edificio. Está dirigido, hoy se completa todo el trabajo de limpieza, por lo que se espera que toda la serie de operaciones SAR se complete de inmediato.

Budi se lideró el proceso de limpiar los escombros restantes en el campo. Equipo pesado alternativamente. El interruptor de interruptor de concreto se moviliza para destruir los escombros con una dimensión mayor. Después de ser destruido, la excavadora de cubos comenzó a ganar un escombro y fue trasladado con un camión de volquete.