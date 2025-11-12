Actualizaciones meteorológicas en Delhi: la calidad del aire sigue siendo «grave», se invocan las restricciones de la etapa 3 del GRAP







Las condiciones en la capital nacional no parecen mejorar a medida que se acerca el invierno. La contaminación del aire de este miércoles en la capital nacional se registró por segundo día consecutivo en la categoría «grave».

Además, el Índice de calidad del aire (ICA) La lectura a las 9 de la mañana en Nueva Delhi era de 414, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), informó la agencia de noticias PTI.

Delhi fue testigo de la peor calidad del aire esta temporada el martes, con el AQI cayendo a la categoría «severo» con 423.

Como informó la agencia de noticias PTI, el gobierno central invocó medidas anticontaminación más estrictas en el marco de la Etapa III del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) a raíz del deterioro de la calidad del aire.

Según la clasificación del CPCB, un ICA entre 0 y 50 se considera «bueno», 51 a 100 «satisfactorio», 101 a 200 «moderado», 201 a 300 «malo», 301 a 400 «muy pobre» y 401 a 500 «severo».

La calidad del aire de Delhi desde Diwali se ha mantenido constantemente en la categoría «mala» o «muy mala», deslizándose ocasionalmente a la categoría «severo» zona, lo que hace mucho más preocupante la vida de los ciudadanos.

Mientras tanto, a pesar del empeoramiento de la calidad del aire en la capital nacional, el mercurio también ha disminuido significativamente en las últimas semanas, lo que hace que el clima sea mucho más frío.

Según informó la agencia de noticias PTI, la temperatura mínima se registró el miércoles en 10,4 grados centígrados, 3,1 grados por debajo de lo normal de la temporada.

Es probable que la temperatura máxima se establezca en torno a los 27 grados centígrados, según el Departamento Meteorológico de la India. Además, la oficina meteorológica también pronosticó niebla poco profunda durante el día, informó PTI.

Según los estándares del CPCB, un ICA entre 0 y 50 se considera «bueno», 51 y 100 «satisfactorio», 101 y 200 «moderado», 201 y 300 «malo», 301 y 400 «muy pobre» y 401 y 500 «severo».

Con la calidad del aire en la capital nacional deteriorándose drásticamente, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) invocó el martes las restricciones de la Etapa 3 bajo el Plan de Acción de Respuesta Graduada. (BROMA) en toda la Región de la Capital Nacional (NCR), categorizando la calidad del aire de Delhi como «severa».

En la etapa 3 del GRAP entran en vigor varias restricciones adicionales, incluida la prohibición de actividades de construcción y demolición, excepto en el caso de proyectos esenciales como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos.

(Con aportes de PTI)





Fuente