Actualizaciones meteorológicas de Delhi: la contaminación del aire empeora en la ciudad; El ICA general aumenta a 387







La capital nacional, Delhi, amaneció con una calidad del aire muy mala el viernes por la mañana, y la situación general Índice de calidad del aire (ICA) registró 387 alrededor de las 8 de la mañana, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Según la agencia de noticias ANI, la calidad del aire empeoró aún más en comparación con el jueves, cuando el ICA era de 373 a las 16.00 horas, ya que gran parte de la ciudad seguía cubierta de smog tóxico.

Anand Vihar informó un AQI de 437, lo que lo ubica en la categoría grave. Una espesa niebla tóxica también envolvió áreas como ITO, Ghazipur, Palam y Greater Noida.

Según datos del CPCB, varias zonas, incluidas Vivek Vihar (436), Punjabi Bagh (412), RK Puram (436) y Nehru Nagar (425), experimentaron un mayor deterioro en la calidad del aire y cayeron en la categoría «grave». Wazirpur también registró una calidad del aire «severa» con un AQI de 406, informó ANI.

Sin embargo, varias partes de Delhi Esta mañana se observaron ligeras variaciones en la calidad del aire. Por ejemplo, Dilshad Garden registró un AQI de 356, que fue mejor que en otros lugares pero tuvo una mala calidad del aire. Otras áreas, como Mandir Marg (342), Rohini (396) y North Campus (349), también experimentaron una mejora marginal, pero la calidad del aire se mantuvo en el rango «muy pobre».

Según la categorización del AQI, 0-50 es «bueno», 51-100 «satisfactorio», 101-200 «moderado», 201-300 «malo», 301-400 «muy pobre» y 401-500 «severo».

Anteriormente, el Ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, llevó a cabo inspecciones sorpresa en varios surtidores de gasolina, incluidos los de la frontera entre Delhi y Gurugram y Janpath, para verificar el cumplimiento de la directiva «Sin PUC, sin combustible».

Interactuó con el personal de la bomba y les indicó que hicieran cumplir las reglas manteniendo la calma y la cortesía.

Dijo: «Ustedes son el primer punto de contacto en esta campaña. Cooperen con las personas y explíqueles que esta regla es para sus salud y la salud de sus hijos», informó la ANI.

El Ministro también ordenó que se garanticen letreros claros, anuncios y una mejor gestión de las colas.

Dirigiéndose a los propietarios de vehículos allí mismo, dijo: «No se trata de emitir challans, sino de aire limpio. Cada PUCC válido emitido hoy es una pequeña victoria en nuestra lucha contra la contaminación».

El 17 de diciembre se emitieron 29,938 PUCC en Delhi. El 18 de diciembre, hasta las 17.20 horas, se emitieron 31.974 nuevos certificados. Así, el total superó los 61.000 en casi un día. El gobierno espera que aumente aún más el número de personas que obtienen PUCC antes de repostar gasolina o diésel.

El Ministro dijo: «El hecho de que más de 60.000 personas hayan obtenido sus PUCC en un solo día demuestra que cuando los ciudadanos confían en que se están tomando medidas en beneficio del interés público, brindan plena cooperación».

(Con entradas ANI)





Fuente