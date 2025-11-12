¡Actualizaciones! Erdogan anuncia que ha encontrado la caja negra del avión de transporte militar turco que se estrelló en Georgia

Jacarta – Presidente turco Recep Tayyip Erdogan transmitió las últimas informaciones sobre el accidente del avión de transporte militar turco C-130 en Georgia. Anunció que había encontrado la caja negra. (caja negra) y 19 cadáveres de los 20 militares que iban a bordo del avión.

Lea también: Avión de transporte militar turco se estrella en Georgia y mueren 20 soldados



Erdogan dijo que los expertos estaban realizando más exámenes de la caja negra. Agregó que la búsqueda de víctimas continúa e incluso se está ampliando y siguiendo de cerca.

«Supervisamos periódicamente tiempo real y garantizará una investigación exhaustiva para aclarar todas las circunstancias de lo ocurrido», dijo Erdogan. ONU el jueves 13 de noviembre de 2025.

Lea también: Los rivales políticos de Erdogan amenazan con 2.430 años de prisión



Según la autoridad de control del tráfico aéreo de Georgia, Sakaeronavigatsia, el avión desapareció del radar poco después de entrar en el espacio aéreo georgiano. El avión no envió ninguna señal de emergencia ni de peligro antes de que ocurriera el accidente.



Un avión de transporte militar turco se estrella en Georgia.

Lea también: Israel rocía a Türkiye que quiere arrestar a Netanyahu: ¡orden ridícula!



Las imágenes publicadas por los medios de comunicación azerbaiyanos mostraron al avión lanzando espesas nubes de humo negro al cielo después de estrellarse. Los escombros estaban esparcidos por tierras agrícolas y rodeados de colinas.

El líder turco también dijo que el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección de Comunicaciones continúan brindando al público la información más reciente sobre el incidente del accidente de un avión de transporte militar en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán. También hizo un llamado al público a permanecer atento y no creer fácilmente en las informaciones falsas que circulan en las redes sociales.

El accidente del avión de carga fue anunciado por el Ministro de Defensa turco, Yasar Guler, el miércoles 12 de noviembre de 2025. El lugar del accidente aéreo estaba a unos cinco kilómetros de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán después de que el avión despegara de la ciudad de Ganja en Azerbaiyán.

Inicialmente, el avión despegó de la ciudad de Kayseri en Turquía hacia Azerbaiyán, concretamente hacia la ciudad de Ganja, para recoger a otros soldados el lunes 10 de noviembre de 2025. Luego continuó el vuelo hacia Merzifon, una ciudad en el norte de Turquía.

Desafortunadamente, el avión se estrelló mientras se dirigía a Merzifon. El incidente es el más grave ocurrido en Türkiye desde 2020, según los informes Argelia citado el jueves 13 de noviembre de 2025.

«Nuestros valientes soldados murieron en un accidente. aviones militares C-130 en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán. «En mi nombre y en el del Ministerio de Defensa, expreso mi más sentido pésame a las familias de las víctimas», escribió Yasar Guler en su plataforma X.