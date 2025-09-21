Actualizaciones de lesiones de comandantes, elogios de liderazgo y confianza antes del choque de Raiders

El entrenador en jefe Dan Quinn abrió su conferencia de prensa del viernes nombrando el Comandantes de Washington Capitanes de la Semana 3 de la Semana 3 y compartiendo grandes noticias para los fanáticos. Destacó el tackle Lareme Tunsil Por su liderazgo y consistencia en la ofensiva, tackle defensivo Daron Payne por su trabajo enfocado desde la primavera y la seguridad Percy Butler por su implacable impacto en equipos especiales. Quinn llamó a Butler «un rudo absoluto» por su energía dentro y fuera del campo, subrayando el respeto de estos tres capitanes en el vestuario.

Noticias del estadio RFK

Quinn también felicitó al socio gerente Josh Harris y al presidente del equipo Mark Clouse por el progreso de la reurbanización del estadio RFK, calificándolo de «grandes noticias para los fanáticos y la ciudad». Dijo que el desarrollo refleja el esfuerzo de muchas personas que trabajan duro para dar a los partidarios de Washington un lugar y un futuro en el que puedan reunirse. El anuncio agregó emoción a una semana ya de alto riesgo, ya que Washington busca recuperarse de su derrota por la semana 2 a Green Bay y proteger su ventaja de campo local contra Las Vegas.

El entrenador reforzó que su equipo ha mostrado resiliencia desde el campamento de entrenamiento, declarando: «Dos equipos difíciles listos para luchar y luchar por ello. Actitud correcta, mentalidad correcta, somos un grupo resistente. Eso es lo que sentí desde el principio». El mensaje de Quinn estableció un tono determinado antes del enfrentamiento de la Semana 3.

Decisión de lesiones y preparación del equipo de Jayden Daniels

Quinn proporcionó claridad sobre el mariscal de campo Jayden Daniels‘Estado, revelando que Marcus Mariota Comenzará contra los Raiders. Daniels participó en el trabajo de velocidad y el lanzamiento durante la práctica, pero no ha eliminado completamente todos los puntos de referencia de regreso a jugar. «Vamos a ser inteligentes, no solo rápido», dijo Quinn, explicando que la decisión era proteger a Daniels y al equipo. Elogió el espíritu competitivo de Daniels, señalando que el mariscal de campo de segundo año estaba ansioso por jugar, pero confiaba en el juicio del cuerpo técnico.

Cuando se le preguntó si sentarse Daniels era difícil, Quinn dijo que la elección era sencilla. «Creo que confía en tus ojos cuando sabes que está listo para partir. No vamos a hacer esto de una manera rápida. Lo haremos de una manera inteligente y tomaremos las decisiones correctas». Quinn comparó la decisión con las experiencias pasadas, recordando cuando tuvo que sostener a Matt Ryan durante su tiempo con Atlanta. «A veces tienes que proteger a los jugadores de sí mismos», agregó.

Quinn expresó plena confianza en Mariota, acreditando su tiempo juntos en las últimas dos temporadas para la comprensión del veterano del delito. También elogió el ala defensiva Dorance ArmstrongLa versatilidad, citando cómo Por MillerLa tutoría ha elevado la unidad. Quinn dijo que la profundidad y la flexibilidad del equipo en defensa serán cruciales para que coincidan con las fuertes armas ofensivas de Las Vegas, incluidos Brock Bowers y un campo equilibrado.

El entrenador aplaudió a los corredores Chris Rodríguez Jr. y Jeremy McNichols Para su preparación, llamando a McNichols «un profesional de Pro» y Rodríguez una espalda «mordiendo en el brote para ponerse en marcha». Quinn también alentó al tackle novato Josh Conerly Jr. Adoptar enfrentamientos difíciles al principio de su carrera, describiendo la adversidad como una parte clave del crecimiento.

Quinn cerró reafirmando su creencia en la preparación del equipo: «Si tuviera tres palabras para este equipo, Resilient AF. A estos tipos realmente les importa, quieren luchar por ello, y eso es todo lo que cuenta». Su tono seguro dejó en claro que Washington tiene la intención de recuperarse fuerte frente a sus fanáticos locales.