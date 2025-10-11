Actualización sobre el internado islámico Al Khoziny: 50 víctimas identificadas con éxito

Jacarta – El Equipo de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI) ha publicado nuevamente los resultados de la identificación. cadáver víctima del incidente del colapso de una sala de oración internado islámico Al KhozinyBuduran, Sidoarjo Regency, Java Oriental, que ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025 por la tarde.

Jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres BNPBAbdul Muhari explicó que según los datos de identificación hasta el viernes 10 de octubre de 2025 se habían identificado hasta 50 cadáveres.

«El equipo DVI todavía tiene la tarea de procesar 11 cuerpos más, incluidas cinco partes de cuerpos humanos, que fueron descubiertas por el equipo conjunto de Búsqueda y Rescate-SAR por etapas en el lugar del accidente», dijo en su declaración citada el sábado 11 de octubre de 2025.

Dijo que todos los cuerpos de las víctimas identificadas fueron devueltos a las familias para su entierro. Mientras tanto, las familias de otras víctimas todavía esperan el proceso de identificación por parte del equipo DVI de la policía de Java Oriental en el Hospital Bhayangkara de Surabaya.



Equipo pesado ha terminado de limpiar los escombros del edificio derrumbado del internado islámico

Mientras tanto, el incidente del colapso del edificio de la sala de oración de cuatro pisos en el internado islámico Al Khoziny se discutió en la mesa de la sala de reuniones a nivel ministerial el viernes 10 de octubre de 2025, presidida por el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (Menko PMK) de la República de Indonesia, Pratikno.

En una reunión sobre la seguridad de las infraestructuras de los edificios educativos, el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Pratikno, afirmó que el incidente que mató a 61 estudiantes fue el desastre con el mayor número de muertes en el período de enero a octubre de 2025. La causa ya era conocida, el fallo de la estructura de soporte del edificio se consideraba fuera de lo normal.

El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Pratikno, espera que todos los ministerios e instituciones relevantes puedan trabajar juntos para sincronizarse y coordinarse para que no ocurran incidentes similares en el futuro.

«El colapso del edificio del internado islámico Al Khoziny en Sidoarjo es un desastre no natural, un fallo tecnológico que provocará el mayor número de muertes en todo 2025. Debemos prestar atención y anticiparnos a esto, para que no vuelva a suceder en el futuro», afirmó Pratikno.

En esa ocasión, el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Pratikno, también agradeció la rápida respuesta llevada a cabo por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Basarnas y todas las partes que contribuyeron a la gestión de emergencia de este incidente.