Actualización sobre deslizamientos de tierra en Cilacap, el equipo SAR reduce el área de búsqueda de víctimas

Jacarta -Tim RAE combinado en Cilacap hoy la atención se centra en dos sectores y cuatro sitios de trabajo, luego de que las áreas anteriores fueron evaluadas como completas y evaluados todos los puntos prioritarios. La zona de búsqueda se redujo en el cuarto día de operaciones de manipulación. corrimiento de tierras en la aldea de Cibeunying, regencia de Cilacap.

El jefe de la oficina de Cilacap SAR, Muhammad Abdullah, en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap Regency, Java Central, dijo el domingo que la reducción del plan se llevó a cabo porque el sitio de trabajo A3 se había completado y se habían encontrado todas las víctimas en ese punto.

«Hoy (16/11) la búsqueda se centró en los sectores A y B, respectivamente, en los lugares de trabajo A1, A2, B1 y B2. Desplegamos 21 excavadoras, 17 compresores, nueve perros rastreadores y más de 600 efectivos», dijo, citado el domingo 16 de noviembre de 2025.

Dijo que en el sitio de trabajo A1 y A2 en Cibuyut Hamlet todavía hay seis víctimas en la búsqueda, mientras que en el sitio de trabajo B1 y B2 en Tarukahan Hamlet también hay seis víctimas en la búsqueda.

Según él, una evaluación de campo a las 05.30 horas por parte de Basarnas, TNI, Polri y otros elementos SAR confirmó que los puntos de búsqueda no habían cambiado.

«Cada obra cubre un área de 500 metros cuadrados. Si hay un desplazamiento de uno a dos metros, esa área todavía está controlada en el plan operativo», dijo.

Mientras tanto, el teniente coronel Andi Aziz de Dandim 0703/Cilacap dijo que las condiciones climáticas eran un obstáculo porque las fuertes lluvias que se produjeron el sábado (15/11) por la noche hicieron que el lugar se inundara y el suelo se volviera como papilla.

Evacuación de las víctimas del desastre del deslizamiento de tierra en el distrito de Majenang, Cilacap Regency

«Esto nos suma un desafío, por lo que la coordinación entre equipos debe ser más sólida», afirmó.

Dijo que se sigue aumentando el apoyo a equipos pesados, incluidas tres unidades de excavadora PC200 del Gobierno de Cilacap Regency (Pemkab).

«Esperamos que la búsqueda sea rápida y completa. Esperamos que se puedan encontrar las 12 víctimas (no las 10 como se informó anteriormente) que aún están enterradas», dijo.

El desastre del deslizamiento de tierra ocurrió el jueves (13/11), alrededor de las 19:00 WIB, y enterró varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

Según la recopilación de datos temporales después del incidente, el número total de víctimas llegó a 46 personas, de las cuales 23 sobrevivieron, dos murieron y 21 personas fueron reportadas como desaparecidas.