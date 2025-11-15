Actualización sobre deslizamientos de tierra de Cilacap, BNPB: 11 víctimas muertas encontradas

Jacarta – Proceso de búsqueda y rescate víctima corrimiento de tierras en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, regencia Cilacap continúa hasta el sábado 15 de noviembre de 2025.

Hasta el sábado a las 18:00 horas, el equipo conjunto de SAR encontró nuevamente siete cadáveres y dos partes de cuerpos que luego fueron identificados como pertenecientes a un mismo nombre.

De esta manera, el número de víctimas fallecidas en el deslizamiento de tierra de Cilacap ascendió a once personas.

«En detalle, se encontraron dos cadáveres el primer día, un cadáver el segundo y ocho cadáveres el tercer día», dijo el jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres. BNPBAbdul Muhari en su declaración del sábado 15 de noviembre de 2025.

«Por lo tanto, el número de personas que aún están siendo buscadas es de 12», continuó.

Como se informó anteriormente, el adjunto de Gestión de Emergencias de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), general de división del TNI Budi Irawan, también visitó el lugar afectado por el deslizamiento de tierra el sábado 15 de noviembre de 2025 por la mañana.

Después de conocer directamente las condiciones en el campo, Budi pidió que se maximizaran los recursos de búsqueda y rescate agregando equipo pesado.

«Al ver que el lugar afectado por este deslizamiento de tierra es muy grande, anoche dije que tenían que bajar ocho excavadoras, esta mañana pedí que se agregaran cuatro unidades más. Así que el equipo pesado total necesario es 12 unidades», dijo Budi al inspeccionar el lugar afectado en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap.

Según Budi, la necesidad de equipo pesado adicional se debe a que la altura de la pila de material del deslizamiento de tierra varía entre 2 y 8 metros, lo que hace imposible una búsqueda rápida con equipos simples.

Budi añadió que, para acelerar las operaciones SAR, todos los recursos pueden desplegarse las 24 horas si la situación lo permite.

«Los recursos humanos pueden turnarse, pero el equipo pesado debe estar activo las 24 horas», añadió Budi.



Buddy, una unidad K9 ayuda en la búsqueda de víctimas de deslizamientos de tierra

No solo recursos humanos, un total de 19 perros rastreadores fueron traídos desde la Oficina de Semarang SAR, la Policía Regional de Java Central y varias comisarías de policía en toda Java Central.

Los perros, en su mayoría maloinis belgas y pastores alemanes, tienen especificaciones especiales de SAR cardaver, concretamente la capacidad de oler específicamente para operaciones SAR.

Buddy, una de las unidades de pastor alemán K9 de la policía de Temanggung, encontró hoy cuatro lugares donde se sospechaba que habría víctimas enterradas. Buddy hoy trabaja en equipo con un compañero de la unidad K9 llamado Jack D, perteneciente a la policía de Cilacap.