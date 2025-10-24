Actualización meteorológica: IMD emite alerta amarilla para varios distritos de Maharashtra







El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido una alerta amarilla para varios distritos de Maharastra el viernes, advirtiendo a los residentes sobre posibles tormentas eléctricas y fuertes lluvias en zonas aisladas.

Thane y Palghar están bajo alerta amarilla por tormentas eléctricas acompañadas de relámpagos, fuertes lluvias y ráfagas de viento que alcanzan los 30-40 kmph. Mientras tanto, Mumbai, Raigad y Ratnagiri podrían experimentar tormentas eléctricas con relámpagos, lluvias moderadas y ráfagas de viento de 40 a 50 kmph en lugares aislados. Otros distritos bajo alerta amarilla incluyen Sindhudurg, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Pune, los ghats de Pune y Satara.

El viernes, Colaba registró una mínima de 25 grados centígrados con 9 mm de lluvia, mientras que santacruz registró 27 grados centígrados sin precipitaciones.

Según la Asociación de Industrias Thane Belapur (TBIA), la temperatura mínima en la región fue de 26 grados centígrados con una humedad del 78 por ciento. En las últimas 24 horas no se registraron precipitaciones en la región, donde las precipitaciones estacionales ascienden ahora a 59,4 milímetros.

Ratnagiri registró una mínima de 24,3 grados Celsius, con 17,2 mm de lluvia y 84 por ciento de humedad, mientras que Mahabaleshwar se mantuvo más fría con 18 grados Celsius, registrando 25,8 mm de lluvia y niebla.

Pune registró 21,4 grados Celsius con 90 por ciento de humedad y 18,3 mm de lluvia. Matheran registró 19 grados Celsius, 84 por ciento de humedad y 3,8 mm de lluvia, mientras que Malegaon permaneció seco a 22,6 grados Celsius con 90 por ciento de humedad. Se observaron lluvias de ligeras a moderadas en otras partes de Maharashtra y Goa.

Sangli informó 21,8 grados Celsius, 85 por ciento de humedad y 1,2 mm de lluvia, lo que eleva su total estacional a 62,1 mm. Dahanu permaneció cálido y húmedo a 26 grados centígrados con un 86 por ciento de humedad y sin precipitaciones. Registró un total estacional de 40,4 mm.

Satara registró 21,4 grados Celsius, 95 por ciento de humedad y 11,1 mm de lluvia, lo que elevó su cuenta estacional a 28,6 mm.

Chhatrapati Sambhajinagar informó 22,8 grados Celsius, 81 por ciento de humedad y 0,2 mm de lluvia, con precipitaciones estacionales de 50,7 mm.

Solapur registró 23,1 grados Celsius, 73 por ciento de humedad y 15,2 mm de lluvia, mientras que Beed reportó 21 grados Celsius, 32,7 grados máximo, 83 por ciento de humedad y ninguna lluvia.

Nashik se mantuvo seco a 22,9 grados Celsius con 80 por ciento de humedad, mientras que Udgir registró 21,8 grados Celsius, 93 por ciento de humedad y 3 mm de lluvia.

Nandurbar permaneció seco a 24,7 grados centígrados y una humedad del 85 por ciento.

En general, el IMD observó lluvia en el interior de Maharashtra, condiciones costeras húmedas y cielos parcialmente nublados en la mayoría de las regiones el viernes.

A lo largo de la costa, Mormugao en Goa registró un máximo de 31,8 grados Celsius, un mínimo de 24,2 grados Celsius y 5,6 mm de precipitaciones, lo que elevó las precipitaciones estacionales a 93,8 mm.





