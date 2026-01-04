Actualización importante sobre Luka Doncic de los Lakers jugando a través de una lesión

Ha habido algunas conversaciones sobre Lakers de Los Ángeles superestrella Luka Doncic jugando con una lesión en el codo izquierdo. Sin embargo, Dan Woike de The Athletic, redactor de los Lakers desde 2011, ha refutado los rumores.

«FWIW, mis fuentes dicen que esto es inexacto». Woike escribió en X, en respuesta a un informe de Ashish Mathur del Lakers Dailyque afirmaba que Doncic estaba golpeado.

Doncic ha estado relativamente sano en su primera temporada completa con los Lakers, habiendo jugado 25 de los 32 partidos hasta el momento. Se perdió tres partidos a finales de octubre por una contusión en la pierna izquierda y otro partido el 23 de diciembre por una contusión en la pierna izquierda. Además, Doncic se perdió dos partidos a principios de diciembre para estar en Eslovenia para asistir al nacimiento de su segunda hija, Olivia, con su prometida Anamaria Goltes.

Rumores de lesión de Luka Doncic

El Lakers Daily informó el sábado que Doncic estaba jugando con «mucho dolor» y un dolor «molesto» en ambas piernas, poco después de que el esloveno perdiera 34 puntos en la victoria de su equipo por 128-121 sobre los Grizzlies de Memphis.

«Doncic ha estado sometido a un tratamiento las 24 horas del día para prepararse para los Lakers, dijeron las fuentes», escribió Mathur. «Sin embargo, el joven de 26 años no quiere quedarse fuera, dijeron las fuentes, ya que Los Ángeles ya no tiene Austin Reaves, Rui Hachimura y Gabe Vicente.”

El informe de Mathur destacó que Doncic confiaba más en sus tiros en salto en sus últimos juegos que en atacar la pintura. Puede que haya algo de verdad en esa afirmación. Doncic, que lidera el NBA en anotar con 33,6 puntos, ha intentado 10,7 triples por partido en sus últimos tres partidos – un ligero aumento con respecto a su promedio de temporada de 10,5. Además, ha intentado sólo 2,3 tiros de el rango de 10-14 pies en sus últimos tres partidos, una caída considerable con respecto al promedio de 4,5 tiros a principios de temporada.

«Muchos fanáticos y expertos pueden haber notado que Doncic depende más de lo habitual de su tiro en salto últimamente. Eso se debe a que el futuro miembro del Salón de la Fama está lidiando con un dolor «agudo» en sus piernas, dijeron las fuentes, lo que le impide explotar hacia la canasta con facilidad».

Problemas de lesiones de los Lakers

Si el informe de Mathur resulta ser cierto, sería lo último que los Lakers necesitan en este momento. Los hombres de JJ Redick han estado sin Gabe Vincent (espalda) y Rui Hachimura (pantorrilla) desde el 14 y 28 de diciembre, respectivamente, y no contarán con Austin Reaves (distensión de pantorrilla de grado 2) y Adou Thiero (MCL) durante al menos otro mes.

Debido a las lesiones, Redick se ha visto obligado a desplegarse. 17 combinaciones iniciales diferentes en 32 juegos, la segunda mayor cantidad de todos los equipos de la NBA esta temporada.

Después de una derrota ante el Pistones de Detroit en Lebron JamesEn su 41 cumpleaños, Redick admitió que él y su cuerpo técnico no han podido implementar sus planes debido a las lesiones.

«El flujo de alineaciones y rotaciones y todo eso ha sido un desafío para todos, no sólo para los entrenadores». Redick dijo después del último partido de 2025.

«Es simplemente un desafío para los jugadores, y construir una identidad es difícil. Si piensas en nuestro equipo el año pasado, este equipo es diferente, y nuestra identidad eventualmente será diferente, pero sentí que no obtuvimos esa identidad hasta finales de enero. Y luego tuvimos que cambiar nuevamente. Así que no creo que sea antinatural».

Doncic ocupa actualmente el tercer lugar en NBA.com Escalera MVP de KIA.