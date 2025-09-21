Actualización importante sobre Andrew Thomas antes del juego de Chiefs

El Gigantes de Nueva York todavía están en busca de su primera victoria en la campaña de 2025, pero enfrentan una tarea alta en la Semana 3, ya que tienen un enfrentamiento con el Jefes de Kansas City el domingo por la noche de fútbol en sus manos. Sin embargo, antes de este juego, el equipo ha recibido una importante actualización de lesiones sobre Tackle izquierdo estrella Andrew Thomas.

En sus dos primeros juegos de la nueva temporada, los Gigantes han estado sin Thomas, quien es posiblemente su mejor liniero ofensivo, ya que todavía está Recuperarse de la cirugía en una lesión de Lisfranc en su pie Eso terminó su campaña 2024 después de solo seis juegos. Sin embargo, parece que podría estar en línea para hacer su debut en la temporada el domingo contra los Chiefs.

Andrew Thomas planean adaptarse a los gigantes en la semana 3

#Giants El destacado teniente Andrew Thomas, que aún no ha jugado esta temporada mientras se recupera de una lesión de Lisfranc, planea debutar el domingo, según yo y @Mihekharafolo. El equipo será cauteloso y Thomas resolverá el juego previo para estar seguro. Pero el plan es ir. – Ian Rapoport (@rapsheet) 21 de septiembre de 2025

Nueva York seleccionó a Thomas con la selección general número 4 en el Draft de la NFL 2020, con la esperanza de poder convertirse en un ancla en su línea ofensiva en los años venideros en el tackle izquierdo. Si bien Thomas ha sido el mejor jugador cuando ha estado en el campo, el problema es que las lesiones lo han limitado a solo 16 juegos totales en las últimas dos temporadas.

En 2022, Thomas disfrutó de una campaña de ruptura, ganando un lugar en el segundo equipo All-Pro por su fuerte juego en la línea O de los Gigantes. Eso le valió una extensión de contrato masiva de cinco años y $ 117.5 millones, pero nuevamente, no ha estado en el campo lo suficiente como para justificar ese acuerdo masivo, y sus problemas de lesiones continuaron en 2025 con su ausencia antes mencionada en los primeros dos juegos del equipo.

Está claro que Nueva York está tratando de jugar a lo seguro con Thomas, pero con un récord de 0-2, los Gigantes ya están luchando por mantenerse con vida en 2025. Con eso en mente, Thomas ha dado grandes pasos en su recuperación de lesiones durante toda la semana, y mientras evalúe su juego de lesiones, Todas las señales le están apuntando a que se adapte a contra los Chiefs.

Gigantes que buscan ganar la primera victoria de la temporada 2025 en la semana 3

Recuperar a Thomas sería enorme para Nueva York porque cuando está en el campo y produce, es uno de los mejores tacleados de la liga. Después de que James Hudson III tuvo una crisis completa en la Semana 2 contra los Dallas Cowboys, lo que obligó a la novato de la quinta ronda Marcus Mbow a la acción, y aunque se mantuvo en su mayor parte, está claro que Thomas es una mejora sobre él.

Thomas todavía tiene un par de obstáculos para despejar, pero suponiendo que todo salga de acuerdo con el plan, protegerá el lado ciego de Russell Wilson el domingo por la noche. Los Gigantes lo necesitarán para sacudirse el óxido de inmediato, porque se enfrentarán a un equipo de Chiefs sin victorias que necesita desesperadamente obtener una victoria. El inicio está programado para las 8:20 pm ET, y aunque valdrá la pena verificar el estado final de Thomas, la expectativa es que se adaptará a este juego.