Actualización del tiempo en Delhi: la calidad del aire de la ciudad cae a «muy mala»; El ICA supera los 300







La calidad del aire de Delhi se ha deteriorado y ha vuelto a caer en la categoría de «muy mala», con la Índice de calidad del aire (AQI) superior a 300 en múltiples áreas. El smog y la niebla espesa atrapan contaminantes, reducen la visibilidad y alteran la vida cotidiana.

Las autoridades están monitoreando de cerca los niveles de contaminación y aplicando medidas como la regla «Sin PUC, sin combustible» para mitigar la situación, informó la agencia de noticias ANI.

Imágenes de alrededor de la Puerta de la India muestran la capital nacional envuelta en una densa capa de smog. El ICA de la zona ha llegado a 303, clasificado como «Muy pobre» por la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire ha invocado medidas de la Etapa III del Plan de Acción de Respuesta Graduada, incluidas restricciones a la construcción y las actividades industriales, informó la ANI.

una combinación de clima frioLos vientos son tranquilos y la densa niebla atrapa los contaminantes, lo que genera neblina y smog. Se espera que este ciclo de mala calidad del aire persista con los patrones climáticos actuales, lo que provocará un seguimiento continuo y exige medidas de control de la contaminación más estrictas.

La calidad del aire «muy mala» requiere que las personas, especialmente los grupos vulnerables (niños, ancianos, personas con problemas respiratorios), limiten la exposición prolongada al aire libre y usen máscaras.

Mientras tanto, una densa niebla envolvió a Karnal a medida que la ola de frío se intensificaba en el distrito.

Mientras tanto, la capital nacional experimentó un fuerte deterioro en la calidad del aire el viernes por la mañana, con un índice general de calidad del aire (ICA) de 305 alrededor de las 8 de la mañana, lo que la sitúa en la categoría «muy pobre», según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB). La calidad del aire disminuyó drásticamente en comparación con el jueves, cuando el AQI era de 234 a las 4 pm. Una gruesa capa de smog seguía cubriendo varias partes de la ciudad por la mañana, reduciendo aún más la visibilidad y la calidad general del aire.

Anteriormente, el Gabinete de Delhi, bajo el liderazgo de Ministro Principal Rekha Guptaaprobó una serie de decisiones importantes para fortalecer la lucha de la capital contra la contaminación y mejorar la gobernanza ambiental. El Gabinete aprobó una asignación de Rs. 100 millones de rupias para el rejuvenecimiento de cuerpos de agua bajo el gobierno de Delhi. Hay alrededor de 1.000 cuerpos de agua de este tipo en la capital nacional, de los cuales 160 están bajo la jurisdicción del gobierno de Delhi.

Sirsa afirmó: «El rejuvenecimiento de las masas de agua de Delhi desempeñará un papel crucial en el control de la contaminación. El Ministro Principal ha ordenado que se brinde todo el apoyo financiero posible para completar este trabajo dentro de un año».

El Gabinete también aprobó el establecimiento del primer parque de desechos electrónicos de Delhi en Holambi Kalan, distribuido en 11,5 acres. La instalación cumplirá con los más altos control de la contaminación estándares y operar en un modelo 100 por ciento circular y sin desperdicio, informó ANI.

«Esta será la primera instalación de desechos electrónicos de última generación de la India construida sobre los principios de cero contaminación y cero desperdicio. La planta será completamente reciclar y reutilizar el agua a través de un mecanismo avanzado de recirculación», afirmó Sirsa.

(Con entradas ANI)





