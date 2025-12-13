Actualización del tiempo en Delhi: la calidad del aire de la ciudad cae a «muy mala», el ICA llega a 393







La calidad del aire de Delhi empeoró marcadamente el sábado por la mañana, con el general Índice de calidad del aire (ICA) alcanzó 393 alrededor de las 8 de la mañana, lo que sitúa a la ciudad en la categoría «Muy pobre», según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Esto se produce tras la continuación de las condiciones insalubres del aire observadas el viernes, cuando el ICA se situaba en 349 alrededor de las 16.00 horas. Una densa capa de smog persistía en varias partes de la capital nacional, reduciendo la visibilidad y causando malestar a los residentes, según la agencia de noticias ANI.

Varias áreas fueron categorizadas como de calidad del aire «severa». Anand Vihar registró el ICA más alto con 436, envuelto en una espesa niebla tóxica. Otras ubicaciones, incluidas Ashok Vihar (435), ITO (425), DTU (426) y Nehru Nagar (427), también informaron una calidad del aire críticamente mala en la categoría «Severa».

Sin embargo, la calidad del aire varió en toda la ciudad, y varias áreas registraron un ICA en la categoría «Muy pobre». Según el CPCBNajafgarh registró un AQI de 312, mientras que Shadipur registró 375. Okhla Fase 2 y Dwarka Sector 8 registraron un AQI de 400 y 394, respectivamente, lo que indica una calidad del aire ligeramente mejor que otras áreas, pero aún refleja una disminución, informó ANI.

Según la categorización del AQI, 0-50 es «bueno», 51-100 «satisfactorio», 101-200 «moderado», 201-300 «malo», 301-400 «muy pobre» y 401-500 «severo».

Mientras tanto, el Ministro Principal de Delhi Rekha Gupta dijo el viernes que su gobierno está trabajando en múltiples frentes para controlar de manera efectiva y sostenible la contaminación en la capital. Afirmó que eliminar la contaminación por polvo es una de las principales prioridades del gobierno. Para lograr este objetivo, se están construyendo carreteras de pared a pared en toda Delhi a un ritmo «acelerado».

Según la Oficina del Ministro Principal (CMO), CM Gupta dijo que para garantizar que no haya obstáculos en la construcción de carreteras, los MLA han recibido fondos sustanciales que ascienden a varios millones de rupias. Hizo hincapié en que el control de la contaminación no se puede lograr únicamente mediante esfuerzos gubernamentales; La participación pública activa es igualmente importante. Los ciudadanos deben comprender su papel en la reducción del polvo y el humo y actuar en consecuencia, informó la ANI.

CM Rekha Gupta señaló además que el polvo volador es un importante contribuyente a la contaminación en Delhi; por lo tanto, los caminos de pared a pared son una solución eficaz para garantizar el control del polvo a largo plazo a lo largo de los bordes de los caminos. Ella instruyó a los MLA para que se aseguren de que todos los trabajos de construcción o reparación nuevos se adhieran estrictamente al modelo de carretera de pared a pared. También aclaró que si se requieren fondos adicionales para este trabajo, se proporcionarán de inmediato.

(Con entradas ANI)





