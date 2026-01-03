Actualización del precio de las motocicletas Suzuki a principios de 2026

Jacarta – A principios de 2026, suzuki Indonesia ha actualizado nuevamente la lista de precios. motocicleta para el área de Yakarta. Este ajuste refleja las condiciones del mercado y también sirve de referencia para los consumidores que planean comprar una moto en el nuevo año.

Visto VIVA Automotriz en la pagina oficial suzuki Indonesia, sábado 3 de enero de 2026, la lista cubre varios segmentos, desde scooters diarios hasta motos deportivas y de aventura. Todos los precios indicados están vigentes en Yakarta y pueden cambiar en cualquier momento de acuerdo con la política del distribuidor.

En el segmento de scooters, el Suzuki Access 125 sigue siendo el pilar con un precio de 25,5 millones de IDR. Este modelo se ofrece en varias opciones de color, como Solid Ice Green, Metallic Matte Black y Pearl Grace White, por el mismo precio.

La Suzuki Address FI sigue posicionada como la moto más asequible de su gama scooter. A principios de 2026, Address FI tiene un precio de 21.435 millones de IDR para la zona de Yakarta.

La línea NEX también se mantiene para apuntar a consumidores de nivel básico. NEX II Standard se vende por 20,18 millones de IDR, mientras que las variantes Elegant y Elegant Premium se venden por 20,5 millones de IDR y 21,35 millones de IDR respectivamente.

Para los consumidores que desean una apariencia más agresiva, el NEX II Crossover se ofrece a un precio de 21.265 millones de IDR. Este modelo lleva un estilo ligero y aventurero que se diferencia de los scooters convencionales.

Pasando al segmento de scooters premium, el Suzuki Burgman Street 125EX se comercializa a un precio de 26.543 millones de IDR. Todas las opciones de color, como Metallic Royal Bronze y Metallic Matt Stellar Blue, tienen el mismo precio.

En la categoría de motos deportivas, la GSX-R150 sigue siendo la elección de los amantes del carenado. La variante sin llave se vende por 35,8 millones de IDR, mientras que la versión ABS alcanza los 39,1 millones de IDR.

La Suzuki GSX-S150 está disponible como moto desnuda a un precio de 32,32 millones de IDR para la versión sin llave. Esta moto está dirigida a usuarios que buscan un rendimiento deportivo con una posición de conducción más relajada.

Para los fanáticos de las motos de aventura, la V-Strom 250 SX será el modelo más caro de Suzuki a principios de 2026. Esta motocicleta tiene un precio de 60.548 millones de IDR para todas las opciones de color disponibles.

Mientras tanto, la línea deportiva básica sigue representada por el Suzuki Satria. El Satria F150 se comercializa a 31 millones de IDR, mientras que el Satria Pro tiene un precio de 34,9 millones de IDR.