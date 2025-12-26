Actualización del clima de Delhi: una densa niebla tóxica cubre la ciudad mientras el ICA aumenta a 305 el viernes







Delhi fue testigo de un fuerte deterioro en la calidad del aire el viernes por la mañana, con el general Índice de calidad del aire (ICA) alcanzó 305 alrededor de las 8 de la mañana, entrando en la categoría de «muy pobres», según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), informó la agencia de noticias ANI.

La calidad del aire empeoró significativamente en comparación con el jueves por la tarde, cuando el AQI se registró en 234. Una gruesa capa de smog continúa persistiendo sobre partes de la ciudad, manteniendo la calidad general del aire en niveles insalubres.

En ITO, la visibilidad se redujo debido a smog densocon un ICA de 330, lo que lo sitúa firmemente en la categoría de «muy pobre». También se observó una espesa niebla tóxica en las zonas que rodean Akshardham y AIIMS el viernes por la mañana.

Según datos del CPCB, varias otras zonas de la capital, incluidas Anand Vihar (390), Bawana (379), Narela (356) y RK Puram (320), también experimentaron una caída en la calidad del aire, permaneciendo en la categoría «muy pobre». Sirifort registró condiciones similares, con un AQI de 317.

Sin embargo, a algunas partes de la ciudad les fue mejor. NSIT Dwarka registró un AQI de 253, lo que lo sitúa en la categoría «pobre». Sri Aurobindo Marg (258), Mandir Marg (234) y el aeropuerto IGI T3 (239) también registraron una calidad del aire relativamente mejor, pero se mantuvo en la categoría «mala», informó ANI.

Según la categorización del CPCB, 0-50 es «bueno», 51-100 «satisfactorio», 101-200 «moderado», 201-300 «malo», 301-400 «muy pobre» y 401-500 «grave».

Anteriormente, el Gabinete de Delhi, bajo el liderazgo de Ministro Principal Rekha Guptaaprobó una serie de importantes decisiones para fortalecer la lucha de la capital contra la contaminación y mejorar la gobernanza ambiental, informó la ANI.

El Gabinete aprobó una asignación de Rs. 100 millones de rupias para rejuvenecer los cuerpos de agua que están bajo el gobierno de Delhi. Hay aproximadamente 1.000 masas de agua de este tipo en Delhi, de las cuales 160 están bajo la jurisdicción del Gobierno de Delhi.

Según ANI, Sirsa declaró: «El rejuvenecimiento de las masas de agua de Delhi desempeñará un papel crucial en el control de la contaminación. El Ministro Principal ha ordenado que se brinde todo el apoyo financiero posible para completar este trabajo dentro de un año».

El Gabinete también aprobó el establecimiento del primer parque de desechos electrónicos de Delhi en Holambi Kalan, que abarcará 11,5 acres, que cumplirá con las mejores normas de contaminación y operará según un modelo 100% circular y sin desechos.

«Esta será la primera instalación de desechos electrónicos de última generación de la India construida sobre los principios de cero contaminación y cero desperdicio. La planta reciclará y reutilizará completamente el agua a través de un mecanismo avanzado de recirculación», dijo Sirsa, informó ANI.

Destacó que la planta establecerá un punto de referencia para la gestión sostenible de residuos electrónicos, asegurando que no haya agua ni contaminación del aire y contribuir significativamente a la infraestructura industrial limpia de Delhi.

Además, el Gobierno de Delhi ha decidido continuar con la campaña «Sin PUCC, sin combustible» incluso después de que se levanten las restricciones GRAP, reforzando el cumplimiento de las emisiones de los vehículos durante todo el año.

Al anunciar los resultados, el Ministro de Medio Ambiente, Manjinder Singh Sirsa, dijo que estas iniciativas traerían «una reducción decisiva de las fuentes de contaminación del aire y del agua, al tiempo que crearían un entorno urbano más limpio y sostenible».

