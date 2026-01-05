Actualización del clima de Delhi: comienzo de niebla el lunes mientras la ciudad registra un AQI de 260







Varias ciudades indias, incluidas Delhi, Mumbai y Guwahati, despertaron con niebla densa el lunes por la mañana, lo que alteró la visibilidad en muchas áreas. En la capital nacional, la calidad del aire osciló entre mala y muy mala, y varios vuelos se retrasaron en el aeropuerto internacional Indira Gandhi debido a la visibilidad reducida, informó la agencia de noticias ANI.

Los datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) mostraron que el Índice de Calidad del Aire (AQI) general de Delhi era de 260, colocándola en la categoría de pobres a las 8 am. Las imágenes de Akshardham registraron un AQI de 294, también en la categoría pobre. En ITO, el AQI se situó en 256, mientras que Anand Vihar fue testigo de un deterioro más pronunciado, con un AQI que llegó a 320, cayendo en la categoría de muy pobres.

Según el ANI, Chandni Chowk siguió siendo una de las zonas más afectadas, con un ICA de 337 en la categoría «muy pobre». La visibilidad reducida debido a la niebla y el smog interrumpieron las operaciones de vuelo en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi, con varios vuelos retrasados ​​durante las primeras horas del día.

Mientras tanto, Mumbai también se despertó con condiciones brumosascon imágenes del Bandra Kurla Complex y Bandra Reclamation que muestran una capa visible de smog que envuelve la ciudad. El ICA en la zona se sitúa en 132, clasificado como «moderado» por el CPCB.

En el noreste, la capital de Assam, Guwahati, experimentó una mañana fría y brumosa mientras una ola de frío se apoderaba de la ciudad. El AQI se registró en 72, cayendo en la categoría «satisfactorio». El Departamento Meteorológico de la India pronosticó una temperatura mínima de 14 grados centígrados para la ciudad.

En particular, en Delhi, el Subcomité sobre el Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) dependiente de la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) en NCR y áreas adyacentes revocó las restricciones de la Etapa III el viernes por la noche, citando una mejora significativa en la calidad del aire debido a condiciones meteorológicas favorables.

Sin embargo, las autoridades han instado a los ciudadanos a seguir estrictamente las directrices de las Etapas I y II del calendario GRAP existente para evitar un mayor deterioro de la calidad del aire. El gobierno también aclaró que la construcción y sitios de demolición Las empresas que hayan emitido órdenes de cierre específicas por violaciones o incumplimiento de las normas legales no podrán reanudar sus operaciones sin la aprobación explícita de la Comisión.

El Subcomité dijo que continuará monitoreando de cerca la situación de la calidad del aire y revisando las condiciones periódicamente, tomando nuevas decisiones basadas en los pronósticos proporcionados por el IMD y el Instituto Indio de Meteorología Tropical (IITM).

(Con entradas ANI)





