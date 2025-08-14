Actualización del clima: cielos nublados, lluvia ligera probablemente en Delhi en el Día de la Independencia







Es probable que la capital nacional sea testigo de un cielo nublado Con la posibilidad de lluvia ligera el 79º Día de la Independencia, dijo el Departamento de Meteorología de la India (IMD) en su último pronóstico.

Según la oficina meteorológica, el viernes permanecerá en su mayoría nublado, con la temperatura máxima que probablemente se desplazará entre 31 y 33 grados centígrados y la temperatura mínima posiblemente se asienta entre 23 y 25 grados centígrados.

La nación celebrará su 79º Día de la Independencia el 15 de agosto, con el primer ministro Narendra Modi liderando las celebraciones del icónico fuerte rojo.

El primer ministro desplegará el tricolor y se dirigirá a la nación de las murallas del monumento. El tema de las celebraciones de este año es ‘Naya Bharat`.

Hasta ahora, no se han emitido advertencias o alertas meteorológicas para el viernes.

En la última semana, la ciudad ha sido testigo de lluvias intermitentes, trayendo algo de alivio de la humedad y también causando inducir ocasionalmente en áreas bajas.

