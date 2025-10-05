Actualización de víctimas Ambruk Ponpes Al Khoziny: 37 personas murieron

Yakarta, Viva – Proceso buscar y ayudar contra víctima El colapso del edificio Al Khoziny Ponpes, Buduran, Sidoarjo Regency, East Java todavía está en curso hoy.

Leer también: La actualización del incidente en Al Khoziny Ponpes: se encontraron 11 cuerpos el sexto día



A partir del domingo 5 de octubre de 2025, el equipo SAR ha encontrado 12 cuerpo Y una parte más del cuerpo humano desde detrás de las ruinas del edificio.

«El descubrimiento agregó automáticamente datos El número de víctimas murió a 37 personas y partes del cuerpo en dos piezas», Jefe de BNPB Información, información y comunicación de Abdul Muhari en su declaración, domingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: Forzado a amputar el pie después de la supervivencia: los pilares del Santri Ponpes al Khoziny se derrumbaron



Los hallazgos también redujeron el número de víctimas que todavía fueron declaradas desaparecidas y todavía estaban en busca de 26 personas.

Sin embargo, este número no se puede determinar su validez, porque la cifra se obtiene en función de la lista de asistencia de los estudiantes publicados por el internado.

Leer también: El colapso del Al Khoziny Sidoarjo Islamic Boarding School: los expertos revelan brechas administrativas a la construcción, ¿quién es responsable?



En otras palabras, este número todavía tiene el potencial de aumentar o disminuir. Según el diputado de 3 BNPB, los resultados que definitivamente se conocerán poco después de todo el concreto y los escombros se plantean en su conjunto.

«Pero estos son los datos del internado. Más tarde demostrará con precisión si toda la limpieza se ha completado y alcanzará el punto de tierra como el final de nuestra búsqueda», explicó Budi.

Según los informes del campo, el cuerpo se encontró principalmente en el primer piso del lado norte. El éxito del descubrimiento ocurrió después de casi un 60 por ciento más de ruinas y escombros se elevaron y limpiaron con éxito.

«El más comúnmente encontrado en el primer piso», dijo el diputado para la gestión de emergencias de BNPB, mayor general Budi Irawan.