Actualización de precios de la motocicleta Yamaha Vixion, MT-15, R15, al R25 de octubre de 2025

Yakarta, Viva – Motor Sport Yamaha Siempre tenga su propio lugar en los corazones de los amantes de dos ruedas. De 150cc a 250cc, la elección está completa para diariamente, giras o el estilo de los jóvenes que desean ser diferentes.

Leer también: ¿Por qué no pueden equipararse Yamaha V4 y Honda V4 con Inline4? Esta es la palabra Alex Rins



Ver Viva Automotive En la página oficial, jueves 2 de octubre de 2025, la opción más amigable de bolsillo es el Yamaha Vixion 155. Este deporte de motor desnudo se lanza RP30.25 millones en la carretera Yakarta, famosa por ser económico y cómodo de usar para las necesidades diarias.

Aumente un pequeño Yamaha XSR 155, que tiene un precio de RP39.01 millones. Esta moderna moto de estilo retro es la favorita de los jóvenes que quieren verse clásicos pero aún potentes.

Leer también: Después de un vacío de dos años, el evento de modificación Maxi Yamaha vive nuevamente



En el mismo segmento, está el Yamaha MT-15 a un precio de RP39.66 millones. El diseño de Streetfighter y el motor VVA de 155cc lo hacen adecuado para automovilistas a quienes les gusta el rendimiento agresivo.

Para los amantes del carenado, Yamaha R15 puede ser una opción. Precio de la motocicleta Esto es RP. 40.95 millones, viene con un estilo de exhibición deportivo de elegantes motos de carreras en la carretera.

Leer también: Jack Miller elogió los pasos de Yamaha para recurrir al motor V4: ¡es hora!



Al entrar en la clase media, Yamaha tiene MT-25. La bicicleta desnuda del motor de 250cc tiene un precio de Rp65.2 millones, que ofrece una mayor potencia para giras de larga distancia.

Finalmente, está el Yamaha R25 como un deporte de carenado completo. Esta moto fue lanzada RP. 75 millones, presente con diseño de alto rendimiento y aerodinámico como una motocicleta de carreras profesional.

Con un rango de precios que va desde IDR 30 millones hasta IDR 75 millones, Yamaha Motor Sport ofrece una variedad de opciones. Simplemente elija, quiero lucir clásico, agresivo o completo deportivo según el estilo de conducción.