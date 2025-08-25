Actualización de precios de Daihatsu Agosto de 2025, el RP más caro. 300 millones

Yakarta, Viva – Daihatsu todavía ocupando la posición del fabricante móvil La segunda mejor venta en Indonesia después de Toyota. Esta consistencia está respaldada por líneas de productos que se dirigen a casi todos los segmentos, que van desde LCGC, MPV, SUV, hasta vehículos comerciales.

Basado en la página oficial de Daihatsu Indonesia, vista por Viva Automotive el lunes 25 de agosto de 2025. precio del coche Daihatsu a agosto de 2025 en el camino en Yakarta está en el rango de RP138.5 millones a RP311.75 millones. El modelo más barato es el nuevo AYLA, mientras que la variante más alta está ocupada por Terios Custom.

En el segmento LCGC, el nuevo AYLA tiene un precio de Rp138.5 millones – RP174.4 millones. Mientras que Sigra, un MPV barato de siete pasajeros, vendió RP141.5 millones -RP170.3 millones. Ambos modelos siguen siendo el mayor contribuyente a las ventas de Daihatsu en el país.

Para el mercado familiar, el nuevo Xenia se comercializa a partir de RP226.15 millones. En la clase SUV, Rocky Regular tiene un precio de RP212.45 millones – RP289.85 millones. Mientras que Terios se ofrece desde RP245.55 millones a RP311.75 millones.

En el evento Giias 2025, Daihatsu presentó oficialmente a Rocky E-Smart Hybrid. Este modelo se convirtió en el primer automóvil híbrido de Daihatsu en Indonesia. El precio oficial es de RP293 millones durante la exposición, y después de que termina la promoción, la etiqueta oficial se convierte en RP299 millones.

Además de los SUV y los MPV, Daihatsu todavía ofrece una nueva sirión para el mercado urbano, con un precio de RP233.85 millones – RP243.05 millones.

Mientras que la línea comercial todavía está llena de luxio a partir de RP240.75 millones, y Gran Max en el minibús y la variante de recogida a un precio de RP163.55 millones – RP229.85 millones.

Resumen de precios

Todos los nuevos Ayla: IDR 1338.5 millones – IDR 174.4 millones

Sigra: RP141.5 millones – RP170.3 millones

Xenia: a partir de IDR 226.15 millones

Rocky: RP212.45 millones – RP299.85 millones

Terios: IDR245.55 millones – IDR311.75 millones

Sirion: RP233.85 millones – RP243.05 millones

Luxio: a partir de IDR 240.75 millones

Gran Max: IDR 163.55 millones – IDR 229.85 millones