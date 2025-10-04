Actualización de precio de Yamaha Trail Motorbike Octubre de 2025, adecuado para todoterreno y enduro

Yakarta, Viva – Sendero Yamaha Siempre sea el objetivo de los amantes todoterreno gracias a un fuerte rendimiento del motor y un diseño agresivo. En octubre de 2025, Yamaha ofreció una elección completa que iba desde el nivel de entrada hasta los modelos para terreno extremo.

Ver Viva Automotive En la página oficial, sábado 4 de octubre de 2025, para la clase principiante hay el Yamaha WR155R que tiene un precio de RP39,705,000 (fuera de la carretera Jacarta). Esta motocicleta es adecuada para un jinete que acaba de probar Trail o usado para las necesidades diarias con un motor de 155 cc potente.

El WR155R está equipado con una suspensión larga, una alta distancia al suelo y un diseño deportivo típico de motocicletas aventureras. Con precio Bajo RP. 40 millones, esta moto es una opción atractiva en el segmento de senderos de entrada.

Hasta la clase superior, Yamaha tiene YZ125X a un precio de Rp97,000,000. Esta moto lleva un motor de 125cc de 2 tiempos que es ágil y receptivo, muy adecuado para carreras enduro y ejercicios fuera de carretera graves.

Motor Trail Yamaha WR 155R

Además, hay YZ250X que se vende por RP120,000,000. Equipada con un motor de 250cc de 2 tiempos, esta moto puede proporcionar una potencia grande y liviana para que se ajuste a un terreno empinado o una competencia fuera de la carretera.

Para aquellos que desean una actuación de 4 tiempos, Yamaha presenta el YZ250F a un precio de RP124,000,000. Esta moto está equipada con tecnología avanzada y motores potentes para apoyar estilos de conducción agresivos.

En los rangos más altos hay YZ250FX con una etiqueta de RP129,000,000. Este modelo está diseñado específicamente para competiciones de enduro con características completas, suspensión premium y extraordinaria durabilidad en pistas pesadas.

En términos de diseño, las motocicletas de Yamaha Trail son consistentes con la apariencia elegante, la ergonomía cómoda y la suspensión diseñada para un terreno difícil. Cada modelo lleva un personaje típico de Yamaha que se sabe que es duro.

Con un rango de precios de 39 millones de IDR a 129 millones de IDR, las motocicletas de Yamaha Trail pueden responder a las necesidades de los principiantes para los pasajeros profesionales. Todos estos modelos se comercializan en la carretera de Yakarta de acuerdo con la lista oficial de Yamaha.