Actualización de la víctima de Al Khoziny Ponpes Incidente: 50 personas murieron

Yakarta, Viva – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Revelar los últimos datos víctima morir El mundo debido al incidente colapsado de la Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes), Buduran, Sidoarjo Regency, Java Oriental.

Leer también: Seis cuerpos de víctimas del colapso del internado islámico Al Khoziny todavía están en proceso de identificación



Diputado para la gestión de emergencias de BNPB, el mayor general Budi Irawan dijo que un total de 50 víctimas murieron debido a este incidente.

«Eso desde anoche, se encontraron nuevamente siete cuerpos. Práctico que encontraremos solo 13 víctimas, según las notas, las fotos dadas por el internado», dijo Budi en una conferencia de prensa, el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: 23 víctimas del colapso del internado islámico Al Khoziny aún no se encuentran, la evacuación está como se completa mañana



«En total, esta víctima murió 50 personas», continuó.

Budi dijo que el número de víctimas debido al incidente en Ponpes de Al Khoziny Este es el más grande en 2025 en comparación con otros desastres naturales y no naturales.

Leer también: Actualización de víctimas Ambruk Ponpes Al Khoziny: 37 personas murieron



«No hubo tantas víctimas que murieron en Sidoarjo, quieren inundaciones repentinas, terremotos en POSO, cuyas casas se derrumbaron mucho, fue aquí el más grande y también nos preocupaba», dijo.

Hasta ahora, Budi mencionó el proceso Evacuación Y la búsqueda de víctimas de edificios colapsados ​​en Ponpes Al Khoziny aún está en curso.

«El Sr. Head de BNPB por orden del Presidente está presente aquí con todos nosotros para salvar, encontrar, evacuar a las víctimas en los pones de Sidoarjo», concluyó Budi.