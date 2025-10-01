Actualización de la temporada 2 de Fallout establecida para el juego Fallout 76: Ghoul de Walton Goggins

Antes del lanzamiento de Amazon de «Polvillo radiactivo«Temporada 2 de diciembre, los creadores de la franquicia de videojuegos que inspiraron el drama de video principal han presentado planes para incorporar Walton Goggins«El personaje de Ghoul y otros aspectos de la serie de televisión en el en curso»Fallout 76«Videojuego.

El próximo contenido descargable (DLC) para el juego se titula «Burning Springs», y fue diseñado por Bethesda Game Studios de Microsoft en asociación con el equipo creativo detrás de la adaptación «Fallout» de Amazon. El fabricante de juegos promociona la actualización, que es la 64ª oferta de DLC de «Fallout 76», como su adición más expansiva hasta la fecha.

Según la descripción de Bethesda SoftWorks para la nueva actualización, «‘Fallout 76: Burning Springs’ lleva a los jugadores a una nueva región en su actualización más grande desde 2020. En esta actualización gratuita para todos los reproductores ‘Fallout 76’, explore postnuclear Ohio, se encuentran con nuevos personajes y facciones, y la serie de Televisos de Televisos de Bounty Bounty, anotados por Walton Goggins, como el Video de Ghoul, se enfrenta a New Televeler.

Aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento oficial para la actualización «Burning Springs», pero Microsoft confirma que debutará en diciembre, con la temporada 2 de «Fallout» que se estrenará el 17 de diciembre en el video principal de Amazon. Bethesda Game Studios está listo para revelar detalles adicionales sobre la actualización durante su presentación del «Día de Fallout» el 23 de octubre.

Para los jugadores no iniciados, «Fallout 76» es el videojuego de «Fallout» que se ha vuelto más alejado en el tiempo para la franquicia. Eso pone la historia del juego mucho antes de los eventos en la temporada 1 «Fallout» de Amazon y su próxima temporada 2, por lo que la forma más natural de incorporar aspectos del programa a «Fallout 76» fue incluir un personaje que ha existido en este páramo postapocalíptico durante bastante tiempo: el Ghoul. El personaje ahora se implementará para el PTS el 2 de octubre, con la imagen y la voz de Goggins.

Al expresar por la serie de televisión «Fallout» Star Goggins, The Ghoul presentará la caza de recompensas al juego en la actualización de «Burning Springs»: «Los jugadores pueden interactuar con este personaje icónico, que alberga misiones de recompensas que se pueden encontrar todas Compañero, los jugadores pueden encontrarse con el ghoul en ‘The Last Resort’ en la ciudad de la autopista y ver cuál de las muchas personas buscadas en Burning Springs será el próximo objetivo «.

«Creo que lo más importante en todo el programa y con los juegos, en general, son las historias, los personajes, el diálogo coinciden mucho», dijo el productor principal de «Fallout 76», Bill Lacoste. «En términos de las historias que estamos tratando de contar, los personajes que estamos desarrollando, personas que miran el programa pero nunca habían jugado el juego que preguntamos, ¿cómo es ese representante del juego? Como, ¿las personas en la bóveda actúan así? Yo dije, ‘No, eso es real. Así es como están en el juego; son un poco seguidos de los principales ovejas. Y luego las personas en las personas en el pasado, los raiders, son exactamente lo que es exactamente lo que es exactamente lo que es exactamente lo que es lo que es exactamente lo que es lo que es lo que es lo que es exactamente lo que es lo que busca. Lo hicieron en el programa: los tostadores, los gabinetes, los estantes, todo es lo que es lo que está en el juego.

Cuando Variedad Habló con el equipo «Fallout 76» en julio durante el juego de juegos de verano, los desarrolladores ya estaban insinuando un próximo vínculo Con el programa de Amazon, y los creadores de juegos dicen que todavía podría estar más por venir después de «Burning Springs».

«La buena parte de trabajar en BGS es cuán lleno de personas creativas está», dijo el director creativo «Fallout 76» de Bethesda Game Studios, Jon Rush Variedad. «Por lo tanto, hay muchas vías posibles que tenemos para futuras características, o para expandir las características existentes, que podrían tener unidades de luz para el programa, o vínculos muy directos para el programa».