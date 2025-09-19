Actualización de acciones de Ceedee Lamb sobre Pickens Future en ofensa

El Dallas Cowboys enfrenta una prueba reveladora en la semana cuatro, mientras se preparan para un 0-2 Bears de Chicago Equipo que tiene un rendimiento grave en relación con las expectativas de pretemporada.

Aunque Dallas apenas ha sido un barco de cohete, los Cowboys han entregado dos actuaciones ofensivas razonablemente fuertes contra el Filadelfia Eagles y el Gigantes de Nueva York Para comenzar la temporada.

Cordero de Ceedee lidera al equipo con una friolera de 16 recepciones para 222 yardas de recepción, pero el ex All-Pro sugiere que podría haber más por venir en la ofensiva de pase de su nuevo compañero de equipo, George Pickensquien fue adquirido del Pittsburgh Steelers a través del comercio en mayo.

Los Cowboys WR Ceedee Lamb cuando se le preguntó sobre cómo George Pickens se ha ajustado: «Ese hombre no encaja, se destaca. GP es un jugador infernal, hombre. Y hay mucha más emoción de dónde viene». pic.twitter.com/cekv3agfjr – Jon Machota (@jonmachota) 18 de septiembre de 2025

«Ese hombre no tiene que encajar, se destaca». Dijo Lamb, a través del escritor de los Cowboys, Jon Machota. «GP [George Pickens] es un jugador infernal, hombre. Y hay mucha más emoción de donde viene eso «.

George Pickens buscando forzar el papel en la ofensiva de los Cowboys

Pickens no ha tenido un mal comienzo en su carrera en Dallas de ninguna manera. Un primer partido ligeramente lento en Filadelfia fue seguido por producir 68 yardas en la victoria de tiempo extra contra los Gigantes el domingo pasado.

Ahora, con la oportunidad de jugar junto a uno de los mejores de la liga en cordero, Pickens tiene la oportunidad de mostrar realmente su talento y dominar con CB2s.

El ex Steeler, evidentemente, siempre fue uno de los principales talentos de la liga a lo largo de su período de tres años con la organización, pero nunca fue capaz de armarlo y trascender a ese siguiente nivel de WR1 de alta gama.

Al unirse a la organización, Pickens reveló que no se consideraba el anotación de segunda opción En la sala de receptores de Dallas, más bien creyendo que él y Lamb constituyeron dos excelentes cazadores de pases perimetros alineados a ambos lados del mariscal de campo, aunque está claro que en realidad, los 3 X All-Pro atraparán la atención de la esquina superior de la portada del oponente.

Y después de un respaldo como este de un jugador que muchos consideran estar entre los tres primeros en la posición de la liga, llamando al ex hombre de Georgia «un jugador infernal», los fanáticos de Dallas probablemente continuarán estando más que un poco entusiasmados con la posibilidad de que haya «mucho más emoción de dónde viene».

¿Qué tan buena puede ser la ofensiva de los Cowboys en 2025?

Con el regreso de Dak PrescottLos Cowboys podrían seguir siendo fácilmente una de las mejores ofensas de temporada regular.

Si bien todavía no hay preguntas que se respondan con respecto a sus actuaciones de temporada baja, Prescott y compañía. se han mostrado capaces de colocar constantemente top 10, e incluso a veces los números de los 5 mejores en la liga a través del ataque aéreo.

La línea ofensiva permanece ligeramente táctil; centro, Cooper BeebeFui a la reserva de lesionados a corto plazo a principios de esta semana, mientras que el segundo año de tackle izquierdo, Tyler Guytonha tenido un comienzo difícil en su campaña de segundo año después de una temporada de debut decepcionante.

En última instancia, con la combinación de cordero, Pickens y un prescott (con suerte) saludable, Dallas debería ver que su ofensiva de pase continúa mejorando en el transcurso del primer año de Brian Schottenheimer como entrenador en jefe con el equipo.