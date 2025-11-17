Actualización a Concesión Nivel C

VIVA –honda se enfrenta ahora a un cambio importante en el estado de la concesión MotoGP después de los resultados de la carrera en Valencia. Aunque el ascenso del grupo D al grupo C significa que se reducirán algunas ventajas técnicas, Honda dijo que no se siente en desventaja.

corredor de equipo, luca mariniDestacó que este cambio era en realidad un logro importante, no un obstáculo.



Piloto de Honda, Luca Marini

«Ayer y estos últimos días dije ‘es posible'», dijo Luca Marini, citado por VIVA Chocar Lunes 17 de noviembre de 2025.

Cambios en el estado de la concesión de Honda

En MotoGP de Valencia, Marini sumó 9 puntos, cifra que permitió a Honda pasar del grupo D al grupo C en el sistema de concesiones de constructores. Este aumento limitará una serie de derechos técnicos, entre ellos:

– Ya no podrás cambiar las especificaciones del motor a mitad de temporada.

– La capacidad de desarrollo aerodinámico es limitada.

– Número reducido de neumáticos de prueba.

A pesar de esta reducción de ventajas técnicas, Marini se muestra optimista de que Honda todavía pueda competir. “Para mí no está nada perdido”, afirmó, subrayando que se trata de un paso adelante en los planes a largo plazo del equipo.

Apoyo del equipo e impacto positivo

Marini destacó que este éxito no se debió sólo a la carrera, sino también al impacto que tuvo en todo el equipo. El equipo del equipo LCR, el personal de prueba y el equipo en Japón se sintieron felices y motivados. «Todos en el garaje están muy contentos: no se trata sólo de la carrera, sino también de la gente y sus familias», dijo Marini.

Con la planificación adecuada, Honda todavía tiene la oportunidad de seguir desarrollándose. motor y su desempeño a pesar de las reducidas concesiones técnicas. La estrategia de utilizar neumáticos de prueba y desarrollar la moto será clave la próxima temporada.

Un fin de semana de carrera desafiante

El MotoGP de Valencia arranca con un reto para Marini. Experimentó dificultades en los entrenamientos libres y en la clasificación, especialmente con neumáticos blandos que no se adaptaban a su estilo de moto. El equipo finalmente cambió a un neumático medio más estable.

En las carreras, Marini debe regular cuidadosamente el uso del acelerador para que la moto se mantenga estable hasta la meta. Los cambios de configuración durante el fin de semana finalmente proporcionaron el mejor compromiso, permitiendo a Marini sumar los puntos que aseguraron el ascenso de Honda al grupo C.