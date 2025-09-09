Actualice el precio de un automóvil usado Hyundai Santa Fe: a partir de IDR 200 millones

Yakarta, Viva – Hyundai Santa Fe es uno de los SUV que es bastante popular en Indonesia. El diseño es moderno, varonil y adecuado para su uso tanto en áreas urbanas como en viajes de larga distancia. No es de extrañar que este auto sea vislumbrado en el mercado coche usado.

Además del diseño, Santa Fe también se conoce como una cabina espaciosa y características completas de confort. Este automóvil es a menudo una elección de familia que requiere espacio espacioso y práctico. Además, la reputación de Hyundai en términos de durabilidad aumenta cada vez más su valor de venta.

En el antiguo mercado, Hyundai Santa Fe compite con otros SUV como Toyota Fortuner y Honda CR-V. Sin embargo, Santa Fe tiene su propio encanto debido a la sensación de conducción suave. Este factor hace que la solicitud de la versión anterior permanezca estable.

Aunque su edad es diferente, Santa Fe generalmente todavía tiene buenas condiciones en el mercado anterior. Muchos propietarios se encargan de este automóvil con un servicio periódico y el uso de combustible de calidad. Esto hace que sea relativamente seguro comprar en segunda condición.

La nueva fila de automóviles en Giias 2018, Hyundai Santa Fe

Antes de ingresar al rango de precios, hay varios factores importantes que necesitan atención. La condición de la máquina, el historial de servicios y la integridad de los documentos se convierten en lo principal que afecta el valor de venta. Las características adicionales también pueden aumentar el precio de reventa de este automóvil.

Las variantes de la máquina también necesitan atención. Santa Fe viene con una opción de motores de gasolina y diesel, cada uno de los cuales tiene un ventilador. Las variantes diesel a menudo tienen más demanda debido a una mayor energía y buena eficiencia de combustible.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveMartes 9 de septiembre de 2025, la etiqueta de Hyundai Santa Fe 2014-2016 generalmente se ofrece en el rango de RP220 millones a RP280 millones. La condición del automóvil y la integridad de las características pueden hacer que el precio subiera o bajando ligeramente. Las variantes diesel este año son generalmente más altas que la gasolina.

Mientras que la producción de Santa Fe 2017-2019 está generalmente en RP. 300 millones a RP. 380 millones. Con este precio, los consumidores han obtenido características modernas de entretenimiento, sistemas de seguridad completos y condiciones del motor que aún son bastante frescas. Los autos este año son a menudo una opción favorita en los mercados usados.

En cuanto a las unidades en 2020-2021, el precio de Santa Fe usado generalmente es bastante alto, desde RP450 millones hasta RP550 millones. Esto se debe a que la edad del automóvil todavía es joven y el diseño ha seguido el último modelo. Los compradores también pueden experimentar la experiencia como un automóvil nuevo a un precio más asequible.