Actuación final de Robert Redford: el showrunner de ‘Dark Winds’ recuerda

Robert Redford murió el 16 de septiembre a la edad de 89 años. Se retiró formalmente de la actuación en la pantalla varios años antes, después de encabezar la travesura de David Lowery en 2018, “The Old Man & the Gun”. En 2019, dejó su cargo de rostro público del Instituto Sundance. Pero Redford continuó sirviendo como productor en varios proyectos de televisión en sus últimos años, incluido un crédito de productor ejecutivo en el thriller de AMC «Vientos oscuros.” Cuando la serie transmitió su estreno de la temporada 3 en marzo, el público pudo disfrutar de un cameo de la estrella, quien compartió escena con el productor ejecutivo George RR Martin y la estrella de la serie Zahn McClarnon. El papel marcaría la última actuación cinematográfica de Redford.

Abajo, showrunner de “Dark Winds” Juan Wirth rinde homenaje a Redford, recordando cómo surgió la escena ese día.

Mi amor por todo lo relacionado con Robert Redford (actor, director, empresario, ambientalista, ícono) se remonta a 1969, cuando, siendo estudiante de secundaria, vi “Butch Cassidy and the Sundance Kid” por primera vez. No podía imaginar entonces, ni siquiera hace unos años, que escribiría una línea de diálogo para que él la dijera en una película, y mucho menos la última vez que aparecería en una película. Pero eso es lo que hice el año pasado cuando él y George RR Martin filmaron un cameo para el estreno de la tercera temporada de “Dark Winds”.

Bob y George tenían agendas muy ocupadas. Encontrar el día y el concepto adecuados había resultado difícil. No pudimos incluirlos en el programa el año anterior después de que Steven Paul Judd y yo escribiéramos una escena en la que ellos interpretaban “Men in Black”.–personajes tipo, enviados por sus jefes (posiblemente extraterrestres) para recuperar una oveja de cinco cuernos de otro mundo que había estado vagando por la Nación Navajo y devolvérsela a los súper jefes alienígenas de la oveja, es decir, si la propia oveja no resulta ser el súper jefe alienígena.

Si viste la segunda temporada de “Dark Winds”, el concepto de oveja no parece tan descabellado como aquí, fuera de contexto. Quería divertirme con eso, agregarlo al final de la temporada y dejar que la audiencia lo encontrara, con la esperanza de que se volviera viral. Bob estuvo dispuesto y me dijo que lo haría si George quería, pero George lo puso freno. Tal vez porque el escritor que había en él reconoció que todo era un poco cursi, posiblemente cursi, y aparecer en pantalla con Bob (sin mencionar una oveja de cinco cuernos) era demasiado desalentador. Así que lo limpiamos.

Diez meses después, estaba de regreso en Santa Fe preparando la temporada 3. Comencé a escuchar rumores de que todavía había interés por parte de los campamentos de Bob y George en hacer un cameo en el programa. Habían fijado el 2 de abril como la fecha en la que ambos podrían hacerlo. George fue claro: ni él ni Bob querían decir nada ante la cámara. Simplemente pensaron que sería divertido si los viéramos en la cárcel de la comisaría tribal Navajo jugando al ajedrez mientras nuestra historia se desarrollaba a su alrededor.

Entonces, ese 2 de abril, estaba sentado en mi oficina en Camel Rock Studios en las afueras de Santa Fe, donde filmamos “Dark Winds”, cuando el mensaje de texto llegó a mi teléfono: El Águila ha aterrizado. No había ningún código secreto preestablecido para el evento que todos estábamos esperando ese martes, pero sabía lo que significaban esas palabras: Robert Redford era aquí.

Caminé hacia el escenario y encontré a Bob y George en la improvisada sala verde que habíamos preparado para que estuvieran cerca del set del Departamento de Policía Tribal Navajo. Cuando llegué, nuestro equipo de peluquería y maquillaje ya estaba mimando a Bob. Se mostró, como siempre, cálido y amigable. Su esposa, Bylle; su asistente de toda la vida, Wendy; y Tina Elmo, una de nuestras productoras ejecutivas, le hizo compañía. George es un narrador encantador y estaba contándole a Bob sobre sus películas favoritas de Redford, como si Bob no hubiera estado en las películas de Redford favoritas de George. Esto me pareció bastante divertido.

“El águila efectivamente había aterrizado«, pensé. Y trae consigo a mi actor favorito, el príncipe del cine occidental, El niño de Sundance él mismo, y el mayor escritor vivo de ficción fantástica en Estados Unidos. Nada mal. Con las cosas aparentemente bajo control, mis dos estrellas aquí, me fui para ver qué tan cerca estábamos de filmar la escena.

En el escenario mis ojos se posaron en Jenna Elfman, la actriz que interpretaría a una agente del FBI que investigaba al personaje de Zahn McClarnon, Joe Leaphorn, durante toda la temporada. Era el primer día de Jenna en el programa. Normalmente, para alguien de su talla, todos nos presentamos vestidos para adular. Pero ese día, Bob estaba en la casa, con George RR Martin, y no hubo suficientes adulaciones para todos. Me acerqué a saludar, le conté a Jenna lo que estaba pasando y ella fue amable y comprensiva. Ella dijo que haría todo lo que necesitara, lo cual aprecié más de lo que ella sabía.

Regresé para ver a Bob, y George y Tina Elmo salieron de la sala verde buscándome. Las cosas estaban tardando demasiado en configurarse. «Bob se está poniendo inquieto», dijo. «Y ha cambiado de opinión acerca de no querer decir nada en la escena. Quiere decir algo. Algo como ‘Date prisa, Gene. Es tu jugada'». Le dije: «Está bien, podemos hacer eso. Pero, ¿quién es Gene?». Tina dijo: «Ese es el nombre que Bob quiere llamar a George». Bien. Ningún problema.

Mientras escribía el diálogo de Bob en la página de mi guión, me di cuenta de que si iba a hablar con George, entonces George tendría que responderle o sería extraño. Pero George había dejado claro que no quería hablar ante la cámara. Aun así, sentí que necesitaba responder, así que le di una línea. Una palabra, de verdad. Mate.

De repente, este pequeño cameo se había convertido en una pequeña escena, y supe que tenía que involucrar a Leaphorn de alguna manera o la escena quedaría completamente desconectada de la historia y sería vulnerable a ser eliminada del episodio después de haberla filmado. Entonces, con la ayuda de nuestro asesor de ajedrez, le di a Zahn la frase «Alfil a H5», que le diría a George mientras contemplaba su movimiento, enviándolo a ganar la partida.

Le entregué la página a Tina y ella regresó a la sala verde. Fui a buscar a Zahn y Chris Eyre, el director, y les conté sobre los cambios y que necesitábamos filmar lo más pronto posible o corríamos el riesgo de perder a Bob.

De vuelta en la sala verde, Bob estaba ensayando la escena con Tina y Wendy. Pude ver que se estaba impacientando aún más. Bylle y Wendy le aseguraron que estábamos casi listos. Temí que no estuviéramos lo suficientemente preparados cuando Bob me miró y dijo: «¿Quién es Gene?» Ojalá pudiera decirte que eso no hizo que mi esfínter se tensara. El hombre no sufre tontos y ahí me quedé, sintiéndome como tal.

Luché y le expliqué que Gene era el nombre que pensé que quería llamar a George en la escena. Me preguntó por qué no llamaba simplemente a George por su nombre. «Buena idea», dije. «¿Por qué no eres Bob y George es George?». Le gustó eso pero todavía no podía pronunciar la línea. Él dijo: «Sólo voy a decir, George, el mundo entero está esperando. hacer un movimiento.” “Perfecto”, dije, cuando el asistente de dirección entró y salvó el día anunciando que el set estaba listo.

Bob y George ocuparon sus lugares: Bob en una celda, George en la otra, el tablero de ajedrez sobre una mesa pequeña entre ellos. George tuvo que pasar las manos por los barrotes para mover las piezas. Cinematográficamente se veía bien, pero resultó incómodo. Consideramos mover a los dos muchachos a una celda pero luego, con un pequeño ajuste en la posición de la mesa, la acción funcionó según lo planeado. Todo estaba arreglado.

Chris les explicó a los chicos cómo planeaba filmar la escena y la ensayaron varias veces. George se divirtió diciendo ‘mate’ trece maneras diferentes. Bob sonaba exactamente como suena Bob en todas sus películas: resonante y hermoso. Comencé a relajarme un poco, sintiendo que todo el trabajo realizado había valido la pena. Pero después de tres o cuatro tomas fallidas, las cosas no se estaban poniendo menos tensas y Bob parecía frustrado.

Entonces algo sucedió. Algo extraordinario. Bob se sentó, se centró y justo ante nuestros ojos se convirtió en lo que Robert Redford siempre había sido frente a la cámara: perfecto. Las siguientes tomas fueron solo eso. A la edad de 88 años, Robert Redford todavía lo tenía: su poder de estrella estaba intacto y nadie podía quitarle los ojos de encima.

Pasamos a la cobertura: los primeros planos. Miré el cuadro a través del monitor y Bob se veía maravilloso. Su entrega fue acertada. “George, el mundo entero está esperando. hacer un movimiento.” Luego miró a Zahn que estaba parado afuera de la celda mientras le decía su frase a George: “Obispo a H5.«George actuó de maravilla, hizo el movimiento y dijo: «Mate.”

Habríamos terminado todo ahí mismo si Bob no hubiera dicho: «Espera un minuto. Entonces, George hace su movimiento y dice jaque mate. Eso significa que pierdo. Soy un perdedor». Miré a Tina y pude ver que ella estaba pensando lo mismo que yo… Robert Redford no es un perdedor. Le dije a Bob: «Déjalo ya. Solo échale un vistazo a Zahn y hazle saber que estás involucrado en la broma». Bob sonrió –esa sonrisa– y pareció gustarle la idea. En la siguiente toma, lo intentó. Lo hicimos de nuevo y él lanzó esa doble toma de Redford que le he visto hacer en las películas y luego improvisó la última línea que diría en la película: «Muchas gracias». Chris Eyre gritó: «Corten. Compruébenlo», y terminamos.

Agradecí a Bob y George por venir, agradecí a todos por sus esfuerzos para que esto sucediera. Cuando Bob se iba, Tina me dijo que quería que fuera a casa para hablar con él durante la temporada cuando regresara a Santa Fe en unas semanas. Me emocionó la perspectiva, pero nunca tuvimos esa reunión. Me comuniqué con Bob sobre el corte, le hice algunos pequeños cambios y me alegré de que pareciera satisfecho con él. Sé que lo era. QEPD, Bob.