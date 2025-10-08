Actriz principal de Una batalla tras otra

Chase Infiniti Está persiguiendo un Oscar tras otro.

El thriller de acción aclamado por la crítica “Una batalla tras otra«, dirigida por Paul Thomas Anderson, está ganando rápidamente impulso en la carrera de premios de este año. Los estrategas de premios y los equipos de campaña de la película han confirmado exclusivamente a Variedad que Infiniti buscará consideración a la cabeza categoría de actriz para la próxima temporada de los Oscar.

Inspirada libremente en la novela Vineland de Thomas Pynchon de 1990, “One Battle After Another” sigue a un grupo de ex revolucionarios que se reúnen para rescatar a la hija de un camarada después de que reaparece un enemigo latente durante mucho tiempo. El conjunto producido por Warner Bros. presenta una impresionante alineación de ganadores del Oscar, nominados y estrellas emergentes, incluidos Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y, en particular, Infiniti.

Infiniti, una nativa de Indianápolis de 24 años que debuta en el cine, llama la atención como Willa Ferguson, la hija de un ex radical, Bob (DiCaprio), que se mantiene firme frente a los pesos pesados ​​de Hollywood. Con una campaña de actriz principal planeada, evita el riesgo de dividir los votos con sus coprotagonistas Hall y Taylor, quienes se espera que compitan en el concurso. carrera de actriz de reparto. Penn y Del Toro también competirán por reconocimiento al actor secundario.

Con la película actualmente con una puntuación de crítica del 95% en Rotten Tomatoes y un 95 en Metacritic, “One Battle After Another” está posicionada para convertirse en un contendiente líder en esta temporada de premios. De acuerdo a Variedades proyecciones más recientesLa película tiene 14 nominaciones al Premio de la Academia, un total que la empataría como la película con más nominaciones de todos los tiempos junto con “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016).

Algunas previsiones de los Oscar podrían indicar que la película recibirá más de seis nominaciones por actuación: DiCaprio e Infiniti en las categorías principales, con Penn, Del Toro, Hall y Taylor en las categorías secundarias. De lograrlo, sería la primera película en la historia de los Oscar en obtener seis menciones actorales. Actualmente, sólo 15 películas han recibido nominaciones en las cuatro categorías de interpretación. La última en hacerlo fue “La gran estafa americana” en 2013. Además, solo cuatro películas han obtenido cinco nominaciones como actor: “Mrs. Miniver” (1942), “De aquí a la eternidad” (1953), “Bonnie and Clyde” (1967) y “Network” (1976).

El papel cinematográfico inaugural de Infiniti podría llevarla a una compañía poco común, que de ser nominada, la haría unirse a un grupo selecto de actores reconocidos por la Academia por su debut cinematográfico. Específicamente en la categoría de actriz principal, los ganadores anteriores de su debut incluyen a Julie Andrews por “Mary Poppins” (1964) y Barbra Streisand por “Funny Girl” (1968), además de los nominados Greer Garson por “Goodbye, Mr. Chips” (1939), Diana Ross por “Lady Sings the Blues” (1972), Keisha Castle-Hughes por “Whale Rider” (2003), Catalina Sandino Moreno por “María llena eres eres de gracia” (2004), Gabourey Sidibe por “Precious” (2009) y Quvenzhané Wallis por “Bestias del sur salvaje” (2012).

Un contendiente viable para los Globos de Oro en las categorías de comedia, que aún no ha sido confirmado o finalizado por el estudio, “One Battle After Another”, y con seis espacios disponibles, Infiniti podría aterrizar en una alineación que podría incluir a Cynthia Erivo (“Wicked: For Good”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”) y Emma Stone (“Bugonia”). La interpretación de Infiniti de Willa ha recibido elogios por subvertir el tropo de la damisela en apuros y convertirse en su propia heroína en la historia. Willa, cinturón morado en artes marciales con un feroz sentido de agencia, emerge como uno de los protagonistas más convincentes de la carrera de Anderson.

Hasta ahora, la película ha recaudado 58,9 millones de dólares a nivel internacional y 101,7 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha. Infiniti fue un invitado en el episodio de estreno de la temporada 12 de Variedad Podcast del circuito de premiosque debutó en septiembre.

A medida que la temporada de los Oscar se calienta, “Una batalla tras otra” y su joven estrella podrían hacer algo de historia.