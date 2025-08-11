Actriz Momento Bella Astillah otorga premios a mujeres sospechosas de su exhusband

VIVA – número Actriz de Malasia, Bella AstillahDe vuelta al foco público. Después de ser horrorizado por el universo del entretenimiento con el reconocimiento de que su hogar fue atropellado por una aventura, incluso con algunas mujeres e incluso con sus propios hermanos menores, ahora Bella experimentó momentos no menos dramáticos en la etapa de premios.

Este incidente tuvo lugar en los premios de Melody Hottest 2025. Bella fue invitada a leer el ganador de la mejor categoría de celebridades femeninas. Sin embargo, quien hubiera pensado que la ganadora era Sophia Albarakbah, una figura que una vez fue llamada y se sospecha que es una tercera persona en la casa de Bella con su exhusband, el actor de Singapur Aliff Aziz. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Cantante de Malasia Bella Astillah

En el pasado, Bella Astillah había revelado en Instagram que Sophia afirmó enamorarse de Aliff e intentó contactarla. Ambos se reunieron mientras protagonizaban mi drama mi contrato con Bismillah en 2023, antes de que sobresaliera el tema de la infidelidad. Sophia se había disculpado por la confesión de sus sentimientos.

Cuando se anunció el nombre del ganador, Bella dijo en un tono que parecía incómodo: «La conozco … la conozco muy bien. Sophia», según lo citado por Instagram @nyata_media el lunes 11 de agosto de 2025.

Tan pronto como Sophia subió al escenario, Bella entregó el trofeo sin contacto visual, luego se retiró y salió del escenario rápidamente.

El momento fue inmediatamente viral en las redes sociales, incluso a Indonesia. Muchos internautas consideraron la estación de TV3 de Malasia y el equipo de melodía trajo deliberadamente a Bella y Sophia por el drama y la calificación.

«Es realmente malo quién te dijo que leyera al ganador»,

«Intencionalmente le dijo que leyera su nomino».

«El equipo del evento no es realmente … el corazón».

«¿Es el evento en Malasia así?