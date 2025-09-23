Actriz Kirana Larasati Segunda finalista de Miss Universo Indonesia 2025

VIVA – Miss Universo Indonesia 2025 que se celebró el lunes por la noche 22 de septiembre de 2025. Reaccionó la posición de segundo corredor. Kirana Larasati Solo tiene poco tiempo para poder prepararse para el evento.

«La preparación es de aproximadamente un mes. No soy mucho, no demasiado tiempo la preparación», dijo citado de los shows de YouTube, martes 23 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el propio Kirana afirmó que nunca lo había atacado para poder ingresar a las filas de los tres primeros de los eventos. Pero debido a la pregunta de su hijo relacionada con el evento, haciéndolo motivado para dar lo mejor.

«Al principio no había objetivo. Pero cuando mi hijo preguntó ‘cuando ganas obtienes una corona. Si puedes esto, me hace más serio debido a su apoyo debido a sus preguntas», dijo.

Mientras tanto, Kirana Larasati también reveló la emocionante experiencia que vivió durante el período de cuarentena. Uno de ellos está relacionado con el cronograma o actividades realizadas por los pagos durante las últimas veces. Estaba tan lleno que Kirana afirmó haberse enfermado. Aun así, afirmó permanecer feliz porque podría obtener muchos conocimientos nuevos durante este evento.

«Este pAGENT es algo diferente del Enetertinemnt que solía vivir. Honestamente, me sorprendió bastante que el horario estuviera muy ocupado de la mañana a la noche. Estaba enfermo, pero aprendí mucho que encontré hermanas que eran mucho más jóvenes que yo, pero eran muy inteligentes, también tenían buenas y seguras.

Por otro lado, relacionado con sus planes por delante después de ganar la posición de segundo corredor. Kirana afirmó que continuaría viviendo su vida como ella misma.

«Este es el último evento, tomé las experiencias, las habilidades que aprendí ayer y regresé a Kirana, siempre y cuando tuviera que volver a Tokio para ser orador allí, tuve un negocio de buceo, enseñando nuevamente para convertirme en Kirana antes, por supuesto, mientras me expresaba mi defensa de defensa», dijo.