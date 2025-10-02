Actriz hecha por Ai Tilly Norwood Hollywood y cosechó críticas

VIVA – Unión de actuación británica, equidad, participó en críticas dirigidas a Tilly Norwood a saber, la figura que es promocionada como «actriz» AI que se ha convertido en un tema de tendencia en varias plataformas de medios de comunicación y redes sociales.

Tras la crítica de SAG-AFTRA, los ejecutivos de capital en el Reino Unido ahora están descartar cualquier suposición de las habilidades de actuación de Norwood, pero expresando profundas preocupaciones sobre el origen del material fuente utilizado para construirlo.

«Tilly no es una actriz. Ella es un dispositivo de IA. O, de hecho, hay una herramienta de IA. No es un artista», dijo Shannon Sailing, un organizador de audio y nuevos medios de renta variable, lanzamiento de Variety, viernes 3 de octubre de 2025.

«Sin embargo, la herramienta estaba hecha del trabajo de los artistas y nos preocupaba de dónde proviene el trabajo y si se le había permitido usarse de esa manera», continuó.

Mientras tanto, el Secretario General Paul Fleming dijo que Equity había estado buscando formas de garantizar cómo se hicieron las creaciones de AI como Norwood.

Desafortunadamente, la fuente original que creó la figura hecha por AI no se obtuvo claramente, por lo que estaba preocupado por los trabajadores en la industria del entretenimiento.

«Estamos en la etapa de inteligencia artificial donde se han utilizado tantos datos para que la fuente original se vuelva más poco clara. Y eso es algo que debería preocuparse por cada espectador, cada trabajador, porque no es como si nuestros datos deban usarse», dijo.

«Nosotros, como sindicatos, hemos considerado usar cosas como las regulaciones de protección de datos GDPR para demandar a la compañía para averiguar dónde se originaron los datos que ingresan a estas criaturas para garantizar que no hubiera abuso del trabajo de nuestros miembros», explicó.

Norwood inmediatamente desencadenó una fuerte reacción a principios de esta semana después de que Eline Van der Velden, jefe del estudio de producción de partículas de IA, que desarrolló el personaje, afirmó que había atraído la atención de los agentes de talento que esperaban contratarlo.

«No me parece responsable», dijo Sailing sobre las noticias.

«Creo que los agentes realmente deberían centrarse en garantizar que la industria apoye a los artistas junto con la presencia de IA», agregó.

Unos días después de afirmar que sus agentes vinieron a discutir Norwood, Van der Velden defendió su trabajo diciendo que el trabajo no era un sustituto de los humanos, sino un trabajo creativo de arte.

«Veo la IA no como un sustituto de los humanos, sino como una nueva herramienta, una nueva cepillo», agregó Van der Velden.

«A medida que las animaciones, las muñecas o el CGI abren nuevas posibilidades sin reducir la actuación directa, la IA ofrece otras formas de imaginar y construir historias. Yo mismo soy un actor, y nada, especialmente el personaje de AI, que puede eliminar la experiencia o la excitación de la apariencia humana», concluyó.