Actriz de ‘Terrifer’ demanda por regalías no pagadas y escena de desnudo sin consentimiento

“terrorífico«actriz Catherine Corcoran ha demandado a los productores y al director de la serie Damián Leonaalegando incumplimiento de contrato y distribución de materiales sexualmente explícitos sin consentimiento.

En una demanda presentada el domingo en un tribunal federal de California, los abogados de Corcoran presentaron un caso, definido por la «historia demasiado común de productores de cine de bajo presupuesto que se aprovechan de una joven actriz mediante fraude, acoso sexual y, en última instancia, traición». La demanda nombra a las productoras Dark Age Cinema y Fuzz on the Lens Productions como demandadas, además del productor Phil Falcone y Leone y la productora del cineasta Art the Clown. La presentación incluye siete reclamos de reparación, incluida la distribución de materiales sexualmente explícitos, incumplimiento de contrato y fraude de promesas.

Leone y los productores no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Corcoran es mejor conocido por los espectadores de “Terrifier” como la pieza central de una de las secuencias más memorables del slasher original de 2016, en la que el villano Art the Clown cuelga al personaje de la actriz boca abajo, en topless y lo masacra. La demanda alega que el rodaje de la secuencia requirió que Corcoran fuera colgada boca abajo por los tobillos durante “más de 10 horas a temperaturas bajo cero”.

Se dice que Corcoran acordó actuar en la película de bajo presupuesto «Terrifier» con una «tarifa diaria extremadamente baja», con el acuerdo de que recibiría el 1% de las ganancias de la película, así como posibles futuras franquicias y mercancías relacionadas, incluidas otras licencias de propiedad intelectual. Se han producido dos secuelas de “Terrifier”, que en conjunto recaudaron más de 105 millones de dólares en la taquilla mundial, además de ganancias por videos caseros y eventos para fanáticos con el tema de “Terrifier” y otros modos. La demanda afirma que el director y productor Leone «acordó por escrito proporcionar a Corcoran una participación del 1% de todas las ventas netas generadas por la mercancía relacionada con ‘Terrifier'».

Sin embargo, Corcoran alega que, en los años posteriores al estreno de la película original y su posterior aumento en popularidad, sus pagos de regalías «se volvieron cada vez más esporádicos y disminuyeron a cantidades que no se acercaban a la proporción». La actriz afirma que no ha recibido pagos atrasados ​​desde julio de 2024 y que hasta ese momento solo había recibido 1.816,35 dólares, “sin explicación de por qué cesaron los pagos de regalías o dónde está el resto de los pagos”. Se dice que las regalías de mercancías sólo suman “aproximadamente 6.408,26 dólares”.

Corcoran afirma haber confrontado tanto a Falcone como a Leone sobre sus pagos de regalías y que ella fue «desechada, con Leone afirmando que Falcone maneja todos los asuntos contables y luego con una respuesta agresiva y defensiva de Falcone diciendo que supuestamente ‘no lleva registros'».

Además, si bien la escena de la muerte de Corcoran requirió que ella estuviera desnuda, la demanda afirma que los productores «nunca obtuvieron el consentimiento informado por escrito de Corcoran» para filmar desnuda, como lo exigía el Screen Actors Guild. La demanda alega que Corcoran insistió en que se le permitiera usar ropa interior el día del rodaje, pero que aun así terminó representando la escena en topless sin consentimiento por escrito. También afirma que a Corcoran solo se le proporcionó una plataforma horizontal para descansar entre tomas a pedido de ella y que «la envolvieron en una manta entre tomas, pero con el tiempo la manta se saturó tanto con sangre falsa que dejó de proporcionar calor».

Después de filmar durante la noche, Corcoran alega que se sintió enferma en los días siguientes y que un médico le diagnosticó hinchazón craneal y daño en el tímpano. En una acusación que une las reclamaciones de la demanda sobre regalías no pagadas y condiciones de rodaje no reguladas, la demanda afirma que los acusados ​​se han beneficiado de mercancías que representan el cuerpo desnudo de Corcoran.