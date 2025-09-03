Actors Union Equity pierde el caso contra el centro de atención del directorio de talentos

Unión de actores del Reino Unido Equidad ha sido criticado por su «aliado más antiguo» DestacarDespués de perder una prolongada batalla legal contra el directorio de talentos.

«La decisión de Equity de lanzar procedimientos legales contra el centro de atención ha sido un enorme desperdicio del tiempo y los recursos de ambas organizaciones, y las suscripciones de los actores, cuando la industria enfrenta una serie de desafíos externos que requieren una respuesta colectiva y medida.

«Creemos firmemente que la equidad lanzó procedimientos legales cínicos, performativos y costosos contra el centro de atención como un truco publicitario con el objetivo de dañar a su aliado más antiguo. Los miembros de la equidad deberían cuestionar correctamente las decisiones tomadas en su nombre que han llevado a esta acción innecesaria».

El juez Howells emitió su juicio el miércoles por la mañana, en el que dictaminó contra la afirmación de Equity de que Spotlight es una agencia de empleo. La sentencia concluyó que Spotlight, un sitio web ampliamente utilizado por los agentes de talento y casting del Reino Unido, es un proveedor de servicios y software de directorio y que tiene derecho a cobrar las tarifas que está cobrando. El sitio web había defendido fuertemente las afirmaciones de Equity, argumentando que permitía a los profesionales independientes anunciarse a sí mismos, pero no encontró trabajo para ellos, lo que no cumple con la definición de una agencia de empleo.

Si el juez Howells hubiera encontrado a favor de la equidad, el caso habría tenido implicaciones de largo alcance en una gran cantidad de industrias.

Spotlight se fundó en 1927 como un directorio impreso con el objetivo de conectar a los artistas de teatro con directores de casting. Según los informes, la primera edición contó con 236 artistas y 2 perros. Hoy cobra a los usuarios una suscripción para usar el servicio.

Equity, que se fundó como un sindicato de artistas tres años después, se contactó por primera vez con Spotlight en 2024 alegando que estaba preocupado por las crecientes tarifas del directorio. Luego presentó una demanda en el Tribunal Superior del Reino Unido citando honorarios «injustos», que se escuchó a principios de este verano.

Como sindicato, el capital también cobra tarifas de suscripción.

Un representante de Equity no respondió al momento de la publicación.