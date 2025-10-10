Actores empresariales e inversores desarrollan estrategias para fomentar negocios sostenibles para impulsar la economía

Jacarta – Principio negocio Actualmente, el mundo empresarial y los inversores destacan cada vez más la sostenibilidad como parte de su estrategia central. Esto se convirtió en un tema en el foro de mesa redonda de alto nivel titulado ‘Impulsar la inversión y la acción empresarial para una economía verde y una Indonesia positiva para la naturaleza’ en Yakarta.

Lea también: Kadin alienta al mundo empresarial a aprovechar la liquidez del mercado para impulsar la economía



Este foro fue celebrado por el Consejo Empresarial de Indonesia para el Desarrollo Sostenible (IBCSD) en colaboración con el Grupo de Inversores Asiáticos sobre Cambio Climático (AIGCC) y con el apoyo de Business for Nature. El cual, es un lugar de encuentros estratégicos entre el gobierno, inversionistas y altos ejecutivos de empresas de todos los sectores para fortalecer las sinergias entre las acciones y flujos comerciales. inversióny Estrategia y Plan de Acción sobre Biodiversidad de Indonesia (IBSAP) 2025-2045.

En su discurso, Shinta Kamdani, Director ejecutivo Grupo Sintesa y Patrono Honorario del IBCSD, destacó la importancia de integrar la agenda de clima y biodiversidad en la estrategia empresarial.

Lea también: El gobierno provincial de DKI registra inversiones en el segundo y tercer trimestre de 2025 por valor de 140 billones de IDR



«Este foro presenta grupos estratégicos desde responsables políticos, empresas que fomentan la transformación, hasta inversores globales que aportan estándares éticos e innovación. Para que la conservación de la biodiversidad se convierta en una parte inseparable del crecimiento económico», dijo Shinta, citado en su declaración, el viernes 10 de octubre de 2025.



Director General del Grupo Sintesa Shinta Widjaja Kamdani

Lea también: El Banco Mundial predice que la economía de Indonesia en 2025-2026 será solo del 4,8 por ciento, Ministerio de Finanzas: no conoce nuestro presupuesto



Joe Phelan, Director ejecutivo El Consejo Empresarial Mundial de Asia Pacífico para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), añadió que los riesgos climáticos y los riesgos naturales no se pueden separar. Esto puede determinar la dirección futura del negocio.

“El mundo empresarial debe ser proactivo a la hora de integrar estrategias climáticas y de naturaleza, no solo reactivo, para gestionar los riesgos y al mismo tiempo abrir oportunidades de crecimiento. sostenible”Dijo.

Mientras tanto, la directora de Práctica de Inversores de AIGCC, Monica Bae, dijo que las perspectivas financieras ahora tienen cada vez más en cuenta los factores naturales al tomar decisiones de inversión. Por lo tanto, es necesaria una colaboración más estrecha entre el gobierno, el mundo empresarial y los inversores, así como el desarrollo de mecanismos innovadores de financiación y valoración para fomentar una transición empresarial positiva hacia la naturaleza.