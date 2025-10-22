Actores de Santri en la historia de la independencia de Indonesia

Semarang, VIVA – Nahdlatul Ulama Gerente Regional (PWNU) java central celebración de ceremonias e istighotsah en conmemoración Día de Santri Nacional que cae hoy miércoles 22 de octubre de 2025. Actividades a las que asistieron cientos estudiantes Esto se centró en la Oficina Central de Java de PWNU, Jalan Dokter Cipto, Semarang, el miércoles por la mañana.

La ceremonia del Día de Santri fue encabezada directamente por el presidente de PWNU Central Java, KH Abdul Ghoffar Rozin o conocido familiarmente como Gus Rozin. Después de la ceremonia, la conmemoración continuó con la lectura de istighotsah a la que asistieron solemnemente todos los estudiantes y administradores presentes.

Gus Rozin en su declaración fue liberado. AHORA en línea, afirmó que la conmemoración del Día de Santri no era solo una ceremonia anual. Según él, el Día de Santri es un momento importante para enderezar la historia y reafirmar el gran papel de los internados islámicos y de los estudiantes de los internados islámicos en el largo viaje de la nación indonesia.



PWNU Java Central celebró una ceremonia e istighotsah para el Día Nacional de Santri 2025

Gus Rozin dijo que desde la época de la lucha por la independencia hasta ahora, los internados islámicos y los internados islámicos se han convertido en una parte inseparable de la historia de la nación. Los estudiantes no sólo son testigos, sino también los principales actores para encender el espíritu de independencia, mantener la integridad del país e inculcar valores nacionales que se originan en las enseñanzas islámicas de rahmatan lil ‘alamin.

«El Día del Santri no es sólo una conmemoración ceremonial y alegre, sino un impulso para reafirmar y enderezar la historia del gran papel de los internados islámicos y el santri para la República de Indonesia», dijo Gus Rozin.

Explicó que los internados islámicos tienen una contribución importante en la formación del carácter moral, religioso y nacionalista de la nación. A través de una educación basada en los valores islámicos, los internados islámicos preparan a una generación que no sólo es intelectualmente inteligente, sino también espiritual y socialmente madura.

«Los internados islámicos no sólo preparan a personas conocedoras, sino que también preparan a una generación piadosa y religiosa, una generación que es dura para enfrentar los desafíos de los tiempos, capaz de resolver los complejos problemas de la vida moderna, pero que sigue siendo sincera y devota de Alá», dijo.

También enfatizó que fortalecer los internados islámicos significa fortalecer el futuro de Indonesia. Un internado islámico fuerte dará origen a una generación con carácter, carácter noble y gran dignidad. Según él, los santri son una generación que está dispuesta a proteger la nación, glorificar la civilización y proteger la religión en medio de cambios cada vez más rápidos.

«Los internados islámicos siguen siendo una referencia en cuanto a valores, conocimiento, moral y amor por el país. En los internados islámicos aprendemos a pensar con moderación, a ser humildes y a defender la hermandad y la unidad», afirmó Pati, la cuidadora del internado islámico Maslakul Huda Kajen.

Mantener y proteger la independencia de Indonesia

Presidente del Comité del Día de Santri de Java Central de PWNU, Ahmad Zaki Fuad, esta istighotsah se llevó a cabo específicamente para conmemorar los servicios y las luchas de los ulama y santri que desempeñaron un papel importante en el mantenimiento de la independencia de la República de Indonesia.

«Este Istighotsah es un momento para dedicar oraciones por los ulemas que han luchado para defender la independencia de la República de Indonesia. También fortalece el compromiso de los estudiantes de seguir guiando a Indonesia hacia la civilización mundial», explicó Ahmad Zaki Fuad.

Fuad agregó que la ceremonia y el istighotsah en la oficina de PWNU de Java Central fueron parte de una serie de actividades importantes para conmemorar el Día de Santri este año.

Esta serie de actividades comenzó a principios de octubre, con un total de 30 actividades que incluyen seminarios, halaqoh, controles médicos y actuaciones de estudiantes.

«Tenemos previsto celebrar el pico de la conmemoración del Día de Santri en Semarang Regency, precisamente en el estadio Wujil. El evento pico durará tres días, del 23 al 25 de octubre de 2025», explicó.

Día Nacional Santri (HSN) se celebra el 22 de octubre de cada año.

Esta fecha se refiere a un acontecimiento histórico, a saber, el llamamiento leído por el héroe nacional Hasyim Asy’ari el 22 de octubre de 1945.

Informe: Teguh Joko Sutrisno