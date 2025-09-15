Actores de personajes, ganancias de diversidad y desaires de la lista A

Los premios Emmy cerraron el telón en una temporada que se extendió más tiempo que el maratón retrasado por huelga del año pasado, revelando una industria televisiva lidiando con su identidad en evolución. Donde los premios de la academia de la película capturan momentos culturales a través de Star Power, de este año Emmys reflejó el pivote decisivo de la televisión lejos de la obsesión de la lista A por voces, comunidades y actuaciones que los votantes consideran esencial para la supervivencia del medio.

La narrativa más reveladora de la noche surgió en el rechazo sistemático de las estrellas de cine una vez posicionadas como los interesados ​​Emmy. Colin Farrell, fuertemente favorecido para «The Penguin», Michelle Williams por «Morir por sexo», Harrison Ford por «Contratar» y Kathy Bates por «Matlock», todos partieron con las manos vacías. En cambio, los trofeos fluyeron a los veteranos de televisión y los actores de personajes que han pasado años creando la columna vertebral del medio: Stephen Graham por «adolescencia», Cristin Milioti para «The Penguin», Jeff Hiller para «alguien en algún lugar» y Britt más bajo por «indemnización».

¿Fue intencional? No, pero creo que apunta a una recalibración generacional del sabor Emmy, donde el prestigio ya no proviene de caras reconocibles en paracaídas a la televisión. Más bien, de los artistas profundamente integrados en el medio. En un paisaje saturado de contenido, los votantes parecen valorar la resistencia, la autenticidad y la artesanía sobre el señuelo del caché de la alfombra roja. Ese sentimiento resonó en múltiples categorías, ya que los vidas de la televisión recuperaron el espacio de la realeza de Hollywood.

La victoria de la comedia de comedia de Hiller se encuentra entre los malestares más impactantes de la historia del Emmy, uniéndose a las filas de la «enfermera Jackie» sin palabras de Merritt Wever y la sorpresa «Grey’s Anatomy» de Katherine Heigl. Su derrota de Harrison Ford, de 82 años, cristalizó el rechazo al por mayor de la academia de la moneda de celebridades a favor del trabajo integrado y conmovedor.

Apple «El estudio«Dominó la noche con 13 trofeos, incluido el actor de comedia principal para Seth Rogen, dirigiendo a Rogen y Evan Goldberg, y la serie de la comedia Crown. La comedia satírica del lugar de trabajo entró como un Frontrunner y entregó espectacularmente, con los votantes que abarcan su audacia estructural. Sin embargo, incluso a tal dominio, sorprendió la serie de los votantes. Saperstein, y el ex jefe de estudio vulgar de Catherine O’Hara, dejaron sin trofeos.

La naturaleza cíclica de los Emmy se manifestó claramente en el colapso «The Bear» de FX. El dramaturgo récord de 11 victorias récord del año pasado sufrió una blanqueada completa, perdiendo las 13 nominaciones. Esta fatiga de la academia hace eco de patrones familiares vistos con queridos emmy anteriores como «Modern Family», «Homeland» y «The Handmaid’s Tale». Con su cuarta temporada recibiendo críticas mixtas, la antigua potencia ahora enfrenta perspectivas de nominación inciertas que se dirigen al próximo año. «The Last of Us» de HBO Max también se perdió los trofeos, incluso con la temporada de partida de Pedro Pascal.

Mientras tanto, el reconocimiento vencido finalmente llegó a Hannah Einbinder, quien después de cuatro temporadas de «hacks» reclamó su primer Emmy por la actriz de la comedia de apoyo. Su apasionado discurso de aceptación destacó las apuestas del momento cultural y recordó a los espectadores que la comedia de poder tiene enmarcar temas del mundo real.

Los avances históricos puntuaron la ceremonia con importancia sísmica. El actor de drama secundario de Tramell Tillman Win for «Severance» destrozó la barrera racial final de la academia de televisión para los negros en las categorías de actuación, lo que convierte al artista de 40 años en el primer hombre negro en reclamar el honor en los 77 años de historia de la organización. Su escalofriante interpretación de Seth Milchick ayudó a impulsar el thriller psicológico de Apple TV+ a ocho victorias totales, coincidiendo con «Adolescence» de Netflix y «SNL50: The Anniversary Special» de NBC.

Ahora, la esperanza es ver avances similares para las comunidades interinas asiáticas, indígenas y latinas, que permanecen muy subrepresentadas en la historia del Emmy.

La victoria principal de la actriz de drama de Britt Lower para «Severance» consolidó aún más el dominio de la categoría cruzada de Apple, mientras que la productora y escritora Frida Pérez logró múltiples primeras primeras con el equipo «The Studio». Se convirtió en la primera ganadora latina para la escritura de comedia, la primera productora ejecutiva latina de una serie de comedia ganadora y el primer destinatario latino en cualquier categoría de comedia. Su triunfo la convierte en solo la segunda historia latina en el Emmy en ganar un premio de la Serie Top, luego de la victoria productora de Celia D. Costas para «Angels in America» ​​de HBO en 2004.

El apetito de la academia por las elecciones no convencionales apareció repetidamente en las categorías de drama. Por segundo año consecutivo, los «caballos lentos» de Apple TV+sorprendieron a los observadores de la industria, esta vez a través de la victoria de Adam Randall sobre los pesos pesados ​​Ben Stiller («Severance»), Mike White («The White Lotus») y John Wells («(» («El pitt«). El drama de espionaje parece prosperar en la imprevisibilidad del Emmy, habiendo molestado previamente por escrito. El próximo año, pasámoslo para una victoria de Jack Lowden, ¿de acuerdo?

Hablando de «The White Lotus», la antología de HBO escapó de la infamia al sacar una sola victoria de artes creativas para el tema principal del título. Sin ella, la serie habría empatado «The Handmaid’s Tale» como el mayor perdedor del Emmy de todos los tiempos, que infamemente fue 0 de 21 en 2021.

La «Adolescencia» de Netflix reclamó ocho premios en la competencia de series limitadas, incluida la dirección sobresaliente para Philip Barantini y el actor limitado de Stephen Graham. El streamer se convirtió en el primero en ganar el premio de miniserie superior tres años seguidos.

La victoria por escrito de Dan Gilroy para «Andor» fue una sorpresa sorprendente, ya que la serie «Star Wars» superó a la competencia de peso pesado y recordó al público que la programación de género aún puede ganar el reconocimiento de prestigio.

Cuando analiza la victoria de «The Pitt» sobre «Severance» en la serie dramática, se sintió como uno de los grandes enfrentamientos de Emmy en la memoria reciente, con uno más allá del otro por los márgenes más estrechos. Ambos programas reclamaron tres premios de actuación, ambos perdidos en la dirección y la escritura (el último show para ganar el drama sin esa fue la última temporada de «Game of Thrones») y ambos llegaron con un fuerte apoyo crítico. Al final, «The Pitt» se adelantó gracias a la alegre victoria de la actriz de reparto de Katherine Lanasa y la tan esperada victoria del Emmy de Noah Wyle después de cinco derrotas anteriores.

La televisión de realidad también entró en una nueva era cuando «The Traitars» de Peacock barrió sus cinco categorías, incluido el programa de competencia de realidad. El resultado señala que la academia ha pasado de «RuPaul’s Drag Race» como su ganador predeterminado, ungiendo a un nuevo líder de género.

Y luego estaba «The Late Show with Stephen Colbert», que ganó la serie Talk en su penúltima temporada. Con el programa cancelado, la emocional victoria de Colbert se tocó como una parada de despedida, una casi segura se repetirá en la canción de cisne del próximo año.

El desafío de la academia de televisión ahora se centra en mantener este impulso. Por cada barrera rota, otros permanecen. La industria observará de cerca para ver si los nominados y ganadores del próximo año expandirán el círculo aún más.