¡Actor famoso y nuevo género!

VIVA – Amantes Drama Corea (K-Drama) se mimó nuevamente con una vigilancia de calidad en octubre. Varios nuevos títulos, que van desde el género del romance de fantasía, la comedia, la historia, hasta el drama familiar, están listos para decorar la pantalla y las plataformas de transmisión.

Un total de nueve K-drama con una variedad de locales únicas y las filas de la estrella de Bintang están listas para ser emitidas, prometiendo una historia emocionante, conmovedora y también invitando a la risa.

La presencia de los principales actores y actrices como Kim Woo Bin, Suzy, Lee Junho, Kang Tae Oh y Ryu Seung Ryong en estos últimos proyectos han sido esperados durante mucho tiempo, lo que hace que octubre los meses más esperados en el calendario de Hallyu (olas coreanas).

1. Genio, haz un deseo

El drama de fantasía romántica «Genie, Make A Wish» se convirtió en la apertura más esperada el 3 de octubre. Protagonizada por la pareja de reunión Kim Woo Bin y Suzy, este drama le dice al misterioso espíritu de Genie (Kim Woo Bin) que se despertó después de 1000 años y tuvo que otorgar tres solicitudes de Ka Young (Suzy), una mujer sin emoción que se convirtió en la propietaria de una propietaria de una luces mágicas. Todos los episodios se lanzarán simultáneamente a las 16.00 kST en Netflix.

2. Scarlet de Hwaja

En la misma fecha, el 3 de octubre, TVN emitió un drama corto «Hwaja’s Scarlet» como parte del proyecto «O’Pening» para un nuevo guionista. Protagonizada por Oh Na Ra y Kim Si Eun, este drama se centró en Oh Hwa Ja (Oh Na Ra), quien se vio obligado a dar a su hija para ser adoptada inmediatamente después del nacimiento. Esta conmovedora historia sigue el regreso de la princesa Hwa Ja, quien ahora se llama Scarlet, a Corea para encontrar a su madre biológica. Este drama se transmite todos los viernes a las 23:00 kst.

3. Misión: la invitación de cumpleaños

También es parte del «O’Pening» Project TVN, Drama corto de la misión «Misión»: The Birthday Invitation «se estrenó el 8 de octubre todos los miércoles a las 22.50 kst. Este drama está protagonizada por Jeon Seong Woo y Park Jin Joo. La historia sigue a Park Ki Joon (Jeon Seong Woo), un padre duro, que se volvió loco, que se reunió con sus antiguas subordinadas. Fiesta de cumpleaños del hijo de su antiguo subordinado.