Activos cooperativos de crédito doméstico Acceso de financiamiento de la comunidad

Yakarta, Viva – Compañía financiación PT basada en la tecnología, PT Crédito a casa Indonesia (crédito doméstico), Innovación digital cooperativa PT (Asiero), Expandir amplio acceso a los servicios finanzas en Indonesia.

Leer también: Small Town es el objetivo del financiamiento digital, su crecimiento económico excede el metropolitano



Director ejecutivo Crédito en casa. Animesh Narang dijo que, en la cooperación que comenzó en septiembre de 2025, los clientes de crédito en el hogar con ciertos criterios pueden acceder al servicio de préstamos. dinero Mi activo. Donde los clientes pueden utilizar el servicio para satisfacer varias necesidades en cada momento de la vida.

«Esta cooperación es un logro significativo para mi crédito y activos en el hogar porque esta es la primera vez para que ambas partes integren sus respectivas ventajas de poder crear nuevas oportunidades en la vida de los indonesios a través de servicios financieros inclusivos», dijo Animesh a partir de su declaración, jueves 25 de septiembre, 2025.

Leer también: La investigación de la investigación Gen Z es la más vulnerable a enfrentar la crisis financiera



Reveló que esta cooperación también fue una colaboración estratégica entre las empresas que formaban parte de los ecosistemas del grupo financiero del Grupo MUFG en Indonesia. Como se sabe, el crédito doméstico es propiedad de Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri Bank), un banco propiedad de MUFG.

Mientras tanto, mis activos son propiedad de PT Akulaku Silvr Indonesia propiedad de Silvrr Technology Co., Ltd. (Akulaku), una compañía que es una de las carteras de inversión de MUFG en el sudeste de Asia desde 2022.

Leer también: BTN Syariah fortalecerá los servicios en Aceh, preparándose para la transformación a BSN





Crédito en casa y mis activos.

«Estamos orgullosos de asociarnos con el crédito doméstico de Indonesia para expandir un acceso financiero inclusivo y responsable. Esta colaboración refleja nuestro compromiso de fomentar el crecimiento de los ecosistemas financieros digitales en Indonesia a través de la tecnología, la educación financiera y las soluciones financieras orientadas y fáciles, transparentes y orientadas a las necesidades de la comunidad», dijo Kim Sam, Director ejecutivo Asetek.

Como se sabe, Home Credit es una compañía financiera que tiene licencia y supervisada por la Autoridad de Servicios Financieros que ha estado operando en Indonesia desde 2013 y ha sido utilizado por más de 6.6 millones de clientes en toda Indonesia para varios servicios ofrecidos. A partir de los servicios de financiación para crédito de crédito, servicios de financiación para financiamiento de efectivo, servicios de protección hasta servicios de crédito doméstico.

Mientras tanto, mis activos son servicios de financiación conjunta basados ​​en tecnología de la información (LPPBBI) que tienen licencia y supervisados ​​por la Autoridad de Servicios Financieros. Operando en Indonesia desde 2017, mi activo tiene dos servicios principales en forma de préstamos en efectivo y cuotas en efectivo.