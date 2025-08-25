Activo gratuito constante, Kadin y el gobierno celebran 75 años de amistad de Ri-China

Yakarta, Viva – Kadin Indonesia celebró el evento «75 años de amistad de Indonesia-China», invitando a las partes interesadas y empresarios de los dos países, a celebrar 75 años Amistad Indonesia-China.

Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento, Maruarar sirait Alias ​​Ara, quien también estuvo presente, confirmó que la estrecha relación entre Ri-China durante 7,5 décadas indicó que Indonesia seguía siendo leal en las posiciones de no alineación, en medio de la última variedad de maniobras geopolíticas globales.

«Creo que es muy claro, porque la posición de nuestro país que ha sido regulada en la Constitución es que somos libres de ser activos. Así que ese es un control muy fuerte como base de los líderes del pensamiento, la estrategia, el objetivo, el trabajo y la comunicación», dijo Ara en el área de Sudirman, Centro de Jakarta, lunes, 25 de agosto, 2025.

Ministro de Vivienda y Área de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, al celebrar una reunión con funcionarios del Grupo Lippo y consumidores de Meikarta en su oficina, Área de Thamrin, Central Yakarta, miércoles 23 de abril de 2025 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

El presidente Prabowo Subianto también puede ver las estrechas relaciones entre Ri-China según Ara, después de ganar las elecciones y convertirse en un presidente indonesio electo.

Con experiencia en experiencia como hombre de negocios, Ara admitió que vio claramente el aumento de la inversión de China en el país, que continúa creciendo y desarrollándose cada año.

«Entonces, nuestro principio es como lo que Pak Prabowo enseña, ‘Un enemigo es demasiado, mil amigos muy poco’. Así que somos amigos de todo y evitamos la hostilidad. Pak Prabowo lo probó con buena comunicación con la RPC, Estados Unidos, Rusia, Japón, Francia», dijo Ara.

Afirmó, en lugar de estar atrapado en el conflicto de varios partidos que estaban en el mundo hoy, el gobierno indonesio sigue siendo un país no alineado y es libre de ser activo, con el objetivo de obtener beneficios nacionales del tejido de cooperación con otros países.

«Lo importante para nuestro interés nacional es que nos beneficiemos de estas relaciones. Especialmente en el contexto actual es sin duda un beneficio económico. Fuera, política exterior, diplomacia, tecnología, etc.», dijo.

En la misma ocasión, el vicepresidente (WKU) de las relaciones extranjeras de Kadin Indonesia, Bernardino M. Vega, también acordó la explicación del hechizo Ara.

«Creo que Indonesia ha hecho (política) es libre de estar activo. Por lo tanto, con todos nuestros países tenemos buenas relaciones, incluso con Estados Unidos y también con China», dijo Bernardino.



Director de Adakami, Bernardino Moningka Vega (Dino)

Por lo tanto, la celebración de 75 años de la amistad de Ri-China en poder de Kadin hoy, según él, es una celebración significativa. Principalmente considerando los diversos roles de China en Indonesia hasta ahora, tanto en términos de inversión como de comercio que han contribuido a la economía nacional.

«Por lo tanto, el papel de la República Popular de China no solo está en el comercio, sino también en la inversión en varios sectores como digital, minerales, infraestructura, etc.. Esperamos que esto pueda continuar y ser multinivel, para que Indonesia también pueda disfrutar de la prosperidad de nuestra propia región», dijo Bernardino.

«Porque si vemos, la inversión del sudeste de Asia del año pasado de los Estados Unidos y la segunda de China. Por lo tanto, en realidad el sudeste asiático es un área que tiene una gran demanda (de inversión), especialmente Indonesia», dijo.