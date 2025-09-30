VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte Nasución de Bobby Asegente de que la actividad de verificar los vehículos en un área exterior, incluida la placa BL (ACEH), en la regencia de Langkat no es una redada o desaparición. La acción, dijo Bobby, era puramente socialización y recopilación de datos antes de la aplicación de nuevas reglas en 2026.

Respondiendo a eso, el activista estudiantil singada Sinaga que se desempeñó como presidente de la comisaría regional de la Asociación Católica Católica Indonesia (PMKRI) de la provincia de Sumatra del Norte – Nanggroe Aceh Darussalam, la política fue un paso muy estratégico para fortalecer Ingresos generados localmente (Almohadilla) Sumatra del Norte.

«Ve esta política como un paso estratégico para fortalecer las finanzas regionales», dijo Singa Sinaga a los periodistas el martes (9/30) Noche.

Según Singong, su partido apoya plenamente las políticas llevadas a cabo por el gobernador del norte de Sumatra Bobby Afif.

«Apoyamos la política del gobernador de Sumatra del Norte con respecto al uso de placas BK/BB. Esta política es un paso estratégico para fortalecer la independencia fiscal regional. Esta política es al mismo tiempo una oportunidad para mejorar la gobernanza financiera regional y garantizar que el desarrollo de Sumatra del Norte sea continuo», explicó Sintong Sinaga.

Por esta razón, Sintong espera que el Ministerio de Asuntos del Interior haga pautas estándar que rigen el impuesto sobre los vehículos motorizados (PKB).

«También solicitamos alentar al gobierno central a hacer una regulación clara para regular la compañía de vehículos de impuestos a los vehículos motorizados (PKB) Cross -Provincial Company claramente», dijo.

El propósito de la regulación es eliminar la confusión de la ley y evitar que otros gobernadores hagan políticas similares que generen fricción.

«Las regulaciones se realizan para que no haya confusión tanto en la comunidad como en el gobierno local», concluyó.