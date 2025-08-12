Actividades divertidas en tiempo libre, resulta que este es un refrigerio favorito de miembros de JKT48

Yakarta, Viva – Como miembro JKT48Gracia e Indah tienen un momento muy lleno. A partir de la obligación de practicar el baile con miembros, voces, además de agendas personales como conferencias o convertirse en embajadores de la marca. Revelado por Gracia, al margen del tiempo libre propiedad de los miembros de JKT48 disfrutados bocadillo En qué les gusta y confían.

No es casualidad, los miembros de JKT48 deben ser selectivos para elegir bocadillos diarios porque también tienen que mantener el peso. Como cantante que a menudo aparece de un escenario a otro, los miembros de JKT48 deben tener la mejor apariencia posible para entretener a sus fanáticos.

A Gracia afirmó que les gustó consumir bocadillos con miembros de JKT48 en el tiempo libre como un descanso hasta el tiempo libre antes de aparecer en el escenario.

«Una vez más, aburrido generalmente bocadillos, por ejemplo, antes de realizar, nuevamente entrenando, descansando, definitivamente bocaderemos el horno Sukro. Eso es un refrigerio que nos gusta», dijo Gracia, en una conferencia de prensa que lanza sukro horno x JKT48 colaboración, en Yakarta, el martes 12 de agosto, 2025.

Nyemil, o consumiendo bocadillos ligeros entre la hora principal de comida, tiene muchos beneficios, especialmente para cantantes como los miembros de JKT48 que a menudo enfrentan horarios y actuaciones de capacitación que son sólidos y agotadores.

El principal beneficio es mantener el nivel de energía estable, evitando así una disminución de la resistencia que puede interferir con el rendimiento vocal y los movimientos de baile.

Con los refrigerios, los cantantes pueden evitar el hambre extrema, lo que a menudo causa una disminución en la concentración y el enfoque al cantar, y ayuda a controlar el peso al evitar comer en exceso en la comida principal.

Además, los bocadillos correctos como maní El horno puede proporcionar nutrientes importantes como proteínas, fibra y vitaminas que respaldan la salud de la garganta y el sistema respiratorio, lo cual es crucial para mantener la calidad del sonido.

Sin embargo, la selección de bocadillos debe considerarse cuidadosamente; Evite demasiado aceitoso como fritos o papas fritas, porque el exceso de aceite puede desencadenar la producción excesiva de moco en la garganta, causando ronca o trastornos digestivos que afectan el diafragma.

Por el contrario, elija bocadillos saludables como frutas frescas, yogurt bajo en grasa, nueces sin sal o batidos vegetales, que no solo se actualizan sino que también mantienen la humedad vocal sin riesgos negativos.

Por lo tanto, los bocadillos sabios pueden ser los mejores aliados para que los cantantes sigan siendo excelentes en el escenario, mientras mantienen la salud sólida a largo plazo.

JKT48 ahora es oficialmente el embajador de la marca Sukro Overn. Al llevar a cabo el lema «¡El crujiente roto y gastón con JKT48!», Esta colaboración presenta un nuevo espíritu de horno de Sukro a través de una pantalla exclusiva de empaque.