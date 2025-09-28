Actitud de la AFC después de la ley de la FIFA Malasia

VIVA – Confederación de fútbol asiático (AFC) Dar respuestas oficiales relacionadas con sanciones duras FIFA contra la Federación de Fútbol de Malasia (Familia) y siete jugadores del tigre de Malaya.

La decisión de la FIFA se anunció el viernes 26 de septiembre de 2025. La sanción inmediatamente conmocionó al público de Malasia, considerando que sus siete jugadores naturalizados fueron declarados culpables de usar documentos falsos.

«AFC ha notado la decisión anunciada por el Comité Disciplinario de la FIFA el 26 de septiembre sobre FAM y varios jugadores relacionados con las violaciones del Código Disciplinario de la FIFA. AFC reconoció la gravedad de este problema y el impacto potencial que surgió de esta decisión», escribió la declaración oficial de la AFC.

Además, AFC enfatizó que monitorearía el desarrollo del caso. «AFC revisará esta situación cuidadosamente de acuerdo con las regulaciones aplicables después de que se complete el proceso de la FIFA. AFC no comenta sobre la investigación y/o procesos que se han completado y/o en curso, lo que está completamente bajo la autoridad del comité disciplinado y la ética de la AFC», continuó AFC.

Como se dio anteriormente, la FIFA encontró una falsificación de documentos realizada por FAM para bajar siete jugadores naturalizados contra Vietnam en los clasificatorios de la Copa Asiática de 2027.

El partido tuvo lugar en el Bukit Jalil National Stadium, el 10 de junio de 2025, y terminó con una victoria por 4-0 para el tigre de Malaya.

Por la violación, FAM fue sentenciado a 350 mil francos suizos o alrededor de Rp7.3 mil millones.

Mientras tanto, los siete jugadores naturalizados en cuestión son Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Héctor Hevel. Cada uno estaba sujeto a una multa de 2.000 francos suizos o equivalente a Rp41.7 millones.

No solo eso, a los jugadores también se les prohibió participar en todas las actividades de fútbol durante 12 meses. Esta oración es válida desde la fecha en que se anuncia la decisión, a saber, el 26 de septiembre.

En su lanzamiento oficial, la FIFA enfatizó que los siete jugadores violaron el artículo 22 del código disciplinario de la FIFA relacionado con la falsificación y el uso de documentos falsos.