Action-Comedy ‘Boss’ debuta en el número 1


«Jefe«Abrió en la parte superior de la taquilla coreana con $ 4.5 millones de 666,679 admisiones sobre el 3 al 5 de octubre, lo que lleva al 31.5% de las ventas de fin de semana en 1,168 pantallas, según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine coreano.

Dirigida por Ra Hee-chan, la comedia de acción está protagonizada por Jo Woo-jin tan pronto como Tae, Jung Kyung-ho como Kang-Pyo, Park Ji-Hwan como Pan-Ho y Lee Kyu-Hyung como Tae-Gyu. La película, que debutó en el Festival Internacional de Cine de BusanSe centra en pandillas que, curiosamente, compiten para evitar convertirse en el jefe mientras persiguen ambiciones personales.

Park Chan-Wook‘s «No hay otra opción«Se movió al segundo con $ 3.2 millones (458,582 admisiones) para una acción del 22.5%. El título, lanzado el 24 de septiembre, ahora es de $ 12.8 millones. Lee Byung-Hun interpreta a Man-Su, un especialista en papel de fabricación de papel que se recurre a asesinato en serie para eliminar a sus competidores para una sola apertura de un trabajo, solo para descubrir el puesto de las pruebas de Superviso AI.

En tercer lugar, «Chainsaw Man The Movie: Reze Arc» agregó $ 2.7 millones (352,673 admisiones) para una acción del 18.9% y un acumulativo $ 8.1 millones después de 12 días. La película adapta el arco «Rezo» del manga exitoso de Tatsuki Fujimoto. Dirigida por Tatsuya Yoshihara con un guión de Hiroshi Seko, la película sigue a Denji como su encuentro con Café Worker Reze conduce a un choque entre una conexión íntima y un caos sangriento. El elenco de voz incluye a Reina Ueda, Farouz Ai, Tomori Kusunoki y Maaya Uchida.

Juggernaut japonés «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle «ocupó el cuarto lugar con $ 942,292 (125,653 admisiones), elevando su total local a $ 39.7 millones.» Una batalla después de otro «abrió el quinto lugar a $ 694,006 (88,306 admisiones), mientras que la animación familiar» Ban Barbershop: The Bakery Baddies «tomó Señores». ha alcanzado $ 936,673 hasta la fecha.

La animación coreana «Your Letter» debutó séptima con $ 351,769 (51,755 admisiones). Dirigida por Kim Yong-Hwan y basada en Webtoon de Cho Hyun-Ah, presenta actuaciones de voz de Lee Su-Hyun, Kim Min-Ju, Min Seung-Woo y Nam Doh-Hyeong. La historia sigue a So-Ri, quien después de transferir escuelas encuentra una misteriosa carta del ocupante anterior del escritorio, lo que provoca una búsqueda de cartas ocultas y descubrimiento personal.

Yeon Sang-ho«El feo» siguió en octavo con $ 303,278 (43,482 admisiones), lo que lleva su cuenta a $ 7.2 millones. La película está protagonizada por Park Jeong-Min junto a Kwon Hae-Hyo, Shin Hyun-Been, Im Seong-Jae y Han Ji-Hyun. La trama sigue a Dong-Hwan, el hijo de un maestro de grabado de sello con discapacidad visual, que descubre restos esqueléticos e investiga la verdad oculta sobre la desaparición de su madre cuatro décadas antes.

«Gabby’s Dollhouse: The Movie» abrió noveno a $ 250,182 (38,004 admisiones), y la animación de la familia coreana «Ciudad de entrega» completó el top 10 con $ 83,014 (13,285 admisiones), por un total de $ 85,876.

Las 10 mejores películas recaudaron colectivamente $ 13.6 millones durante el fin de semana, frente a $ 9.6 millones en el cuadro anterior, lo que lo convierte en uno de los mejores fines de semana del año.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí