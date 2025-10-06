Action-Comedy ‘Boss’ debuta en el número 1

«Jefe«Abrió en la parte superior de la taquilla coreana con $ 4.5 millones de 666,679 admisiones sobre el 3 al 5 de octubre, lo que lleva al 31.5% de las ventas de fin de semana en 1,168 pantallas, según Kobis, el servicio de seguimiento operado por el Consejo de Cine coreano.

Dirigida por Ra Hee-chan, la comedia de acción está protagonizada por Jo Woo-jin tan pronto como Tae, Jung Kyung-ho como Kang-Pyo, Park Ji-Hwan como Pan-Ho y Lee Kyu-Hyung como Tae-Gyu. La película, que debutó en el Festival Internacional de Cine de BusanSe centra en pandillas que, curiosamente, compiten para evitar convertirse en el jefe mientras persiguen ambiciones personales.

Park Chan-Wook‘s «No hay otra opción«Se movió al segundo con $ 3.2 millones (458,582 admisiones) para una acción del 22.5%. El título, lanzado el 24 de septiembre, ahora es de $ 12.8 millones. Lee Byung-Hun interpreta a Man-Su, un especialista en papel de fabricación de papel que se recurre a asesinato en serie para eliminar a sus competidores para una sola apertura de un trabajo, solo para descubrir el puesto de las pruebas de Superviso AI.

En tercer lugar, «Chainsaw Man The Movie: Reze Arc» agregó $ 2.7 millones (352,673 admisiones) para una acción del 18.9% y un acumulativo $ 8.1 millones después de 12 días. La película adapta el arco «Rezo» del manga exitoso de Tatsuki Fujimoto. Dirigida por Tatsuya Yoshihara con un guión de Hiroshi Seko, la película sigue a Denji como su encuentro con Café Worker Reze conduce a un choque entre una conexión íntima y un caos sangriento. El elenco de voz incluye a Reina Ueda, Farouz Ai, Tomori Kusunoki y Maaya Uchida.

Juggernaut japonés «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle «ocupó el cuarto lugar con $ 942,292 (125,653 admisiones), elevando su total local a $ 39.7 millones.» Una batalla después de otro «abrió el quinto lugar a $ 694,006 (88,306 admisiones), mientras que la animación familiar» Ban Barbershop: The Bakery Baddies «tomó Señores». ha alcanzado $ 936,673 hasta la fecha.

La animación coreana «Your Letter» debutó séptima con $ 351,769 (51,755 admisiones). Dirigida por Kim Yong-Hwan y basada en Webtoon de Cho Hyun-Ah, presenta actuaciones de voz de Lee Su-Hyun, Kim Min-Ju, Min Seung-Woo y Nam Doh-Hyeong. La historia sigue a So-Ri, quien después de transferir escuelas encuentra una misteriosa carta del ocupante anterior del escritorio, lo que provoca una búsqueda de cartas ocultas y descubrimiento personal.

Yeon Sang-ho«El feo» siguió en octavo con $ 303,278 (43,482 admisiones), lo que lleva su cuenta a $ 7.2 millones. La película está protagonizada por Park Jeong-Min junto a Kwon Hae-Hyo, Shin Hyun-Been, Im Seong-Jae y Han Ji-Hyun. La trama sigue a Dong-Hwan, el hijo de un maestro de grabado de sello con discapacidad visual, que descubre restos esqueléticos e investiga la verdad oculta sobre la desaparición de su madre cuatro décadas antes.

«Gabby’s Dollhouse: The Movie» abrió noveno a $ 250,182 (38,004 admisiones), y la animación de la familia coreana «Ciudad de entrega» completó el top 10 con $ 83,014 (13,285 admisiones), por un total de $ 85,876.

Las 10 mejores películas recaudaron colectivamente $ 13.6 millones durante el fin de semana, frente a $ 9.6 millones en el cuadro anterior, lo que lo convierte en uno de los mejores fines de semana del año.