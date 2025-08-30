Acordó detener la asignación de la casa del DPR, PDIP mencionó la empatía política

Yakarta, Viva – Miembro RPD Fracción ri PdipDijo Abdullah aceptó Prestación Los miembros del consejo fueron detenidos, incluida una asignación de vivienda de Rp50 millones que anteriormente era controvertida en la comunidad.

Leer también: La facción Gerindra acordó que se detuvo la asignación de la Cámara de Rp50 millones para los miembros del DPR



«La facción PDI -P indonesia solicitó ser detenida por los asignaciones de vivienda contra los miembros del DPR y otras instalaciones que estaban más allá de los límites de la propiedad, y todo eso sería una lección para nosotros en el futuro», dijo en su declaración, el domingo 31 de agosto de 2025.

Dicho explicado que cada miembro del DPR debe tener una actitud empatía Y compasión. Consideró la asignación de miembros del DPR que se convirtieron en la conversación de la comunidad también estaba relacionada con los valores de ética, empatía y simpatía.

Leer también: Uya kuya lo siento, la promesa tendrá cuidado al actuar como representante de la gente





Dijo el cuadro PDIP de Abdullah en el aniversario de Gerindra (Doc: Natania Longdong) Foto : Viva.co.id/natania longdong

«Por lo tanto, el tamaño no es suficiente acuerdo entre las facciones con respecto a la eliminación de la asignación de los miembros del DPR, pero invitamos a todos los miembros del DPR a medirse, ya sea en esta situación, cuando las personas cuestionan el rendimiento del DPR, cuestionando su función como aspirador», dijo.

Leer también: Disculparse es demasiado tarde, la aparición de la casa de lujo de Eko Patrio fue saqueada por las masas



Dicho admitió que la economía en Indonesia ahora está experimentando dificultades. También citó a muchas personas indonesias que tuvieron que encontrar comida en las calles. Sin embargo, los miembros de DPR recibieron beneficios excesivos.

«Cuando la economía del pueblo es completamente difícil, conectan el destino en las calles, pero el DPR obtiene beneficios que son en número por el tamaño de las personas en su mayoría extraordinarias», dijo.

Dicho enfatizó que cada miembro del DPR debe tener un lado de la empatía para la gente. Por esta razón, solicitó que todos los miembros del Parlamento pudieran tener una sensibilidad a las aspiraciones del pueblo indonesio.

«Entonces, para la facción PDI Perjuangan, los tres valores son importantes porque se convierte en un alma para los movimientos políticos del DPR, no solo un acuerdo y disposiciones legales formales», dijo.



Jefe de DPP PDI dijo la lucha de Abdullah

«Los líderes de la facción del PDI -P del DPR mismos han otorgado una advertencia a los miembros de nuestra facción para tener un sentido de crisis, pueden Tepo Sliro y el orden de continuar siendo introspectivo, porque el DPR es una tienda, donde el derecho de la gente a cuestionar todas las cosas que se consideran desviadas e inapropiadas», concluyó. Concluyó.