Acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India: Trump







India y Estados Unidos han llegado a un acuerdo comercial, dijo el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una conversación telefónica con el primer ministro. Narendra Modiinformó el PTI.

Según Trump, Washington reducirá el arancel recíproco sobre los productos indios del 25 por ciento al 18 por ciento.

En una publicación en las redes sociales, Trump afirmó que India también tomaría medidas para reducir a cero sus aranceles y barreras no arancelarias contra los productos estadounidenses.

En el momento de redactar este informe, India no había emitido una reacción inmediata al anuncio.

Trump dijo que el acuerdo se hizo “por amistad y respeto” hacia el Primer Ministro Modi y agregó que el acuerdo entraría en vigor de inmediato.

El presidente de Estados Unidos dijo que el primer ministro Modi se había comprometido a “comprar productos estadounidenses” a un nivel significativamente más alto. Trump también afirmó que India compraría más de 500 mil millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y otros bienes estadounidenses.

Trump elogia la fuerte relación con la India

Triunfo describió la relación entre Estados Unidos y la India como “asombrosa” y dijo que se fortalecería aún más en el futuro. Añadió que él y Modi eran “dos personas que hacían las cosas”, una cualidad que, según él, era poco común.

En una publicación en las redes sociales, el embajador de Estados Unidos, Sergio Gor, dijo que Trump había hablado con Modi el lunes y agregó: «El presidente Trump acaba de hablar con el primer ministro Modi. MANTÉGANSE SINTONIZADOS».

El Congreso cuestiona la comunicación

En respuesta a este acontecimiento, el secretario general del Congreso a cargo de comunicaciones, Jairam Ramesh, dijo que la información parecía provenir del lado estadounidense y no de la India.

Comentó: «Parece que el primer ministro Modi y el presidente Trump hablaron hoy. Esta información no ha sido proporcionada por la parte india sino por el embajador de Estados Unidos en India.”

Añadió que esto parecía haberse convertido en algo habitual, y que India se enteraba de las acciones de su gobierno sólo a través del presidente Trump o sus personas designadas, y lo denominó “Trump-nirbharta”.

Conversaciones diplomáticas en medio de la visita de Jaishankar a Estados Unidos

La conversación telefónica tuvo lugar el mismo día en que el Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, iniciaba una visita de tres días a Washington. Los dos países han estado trabajando en las últimas semanas para resolver las tensiones y avanzar en la finalización del acuerdo bilateral propuesto. comercio trato.





